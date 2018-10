Gehorsam läuft der Hund neben seinem Führer her. Stets an seiner Seite. Befehle wie: «Sitz, Platz und Fuss» werden gerufen, immer wieder. Der belgische Schäferhund folgt mit eingeübter Präzision. Drei Schüsse werden Richtung Feld abgegeben, der Hund verzieht keine Miene. Denn Hunde, die Angst vor Pistolenschüssen haben, sind für Polizeieinsätze nicht zu gebrauchen. «Bei der Disziplin ‹Unterordnung› geht es um Präzision», sagt Ulrich Oppliger, technischer Leiter der Kantonspolizei Solothurn. Und tatsächlich ist der Gehorsam der Tiere diesen Freitagmorgen an der Verbandsprüfung der Polizeihunde in Lüterkofen spürbar.

32 einsatzfähige Hundeführer gibt es im Kanton, davon dreizehn bei der Kantonspolizei. Einer unter ihnen ist Ulrich Oppliger. Zwanzig Jahre ist er bereits Hundeführer. Nach Abschluss der Polizeischule und mit Beginn seiner Arbeit bei der mobilen Einsatzpolizei wuchs sein Interesse für die Nebenfunktion als Hundeführer. «Ich bin auf dem Land aufgewachsen. Deshalb hatte ich eine gewisse Affinität für Tiere», sagt Oppliger. 24 Halbtage pro Jahr nimmt die Zusatzausbildung in Anspruch, wobei der Grossteil der Arbeit zu Hause erfolgt. Denn der Hund ist zugleich Haustier. Vom Welpen bis zum einsatzfähigen Polizeihund vergehen zweieinhalb Jahre, bis an der Verbandsprüfung jährlich über die Zulassung entschieden wird.