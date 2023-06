Unglück Nach Badeunfall in Olten: Dreijähriger Bub ist im Spital gestorben Der dreijährige Bub musste in kritischem Zustand mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden. Dort ist er gestern seinen Verletzungen erlegen, wie die Kantonspolizei Solothurn heute morgen mitteilte.

Der dreijähriger Bub ist am Samstagnachmittag in der Badeanstalt Olten verunfallt. Er wurde in kritischem Zustand mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen. Dort ist er am Mittwoch seinen Verletzungen erlegen, wie die Kantonspolizei Solothurn am Donnerstagmorgen mitteilt.

Ein Kleinkind verunfallte am Samstagnachmittag in der Badi Olten beim Auffangbecken der Rutschbahnen. Bild: Bruno Kissling

Gemäss den ersten Erkenntnissen der Polizei wurde das Kind im Auffangbecken bei den Rutschbahnen in der Oltner Badi aufgefunden. Anwesende Badegäste leisteten umgehend Erste Hilfe und boten den Rettungsdienst auf.

In der Folge wurde ein Helikopter der Rettungsflugwacht Rega aufgeboten, welcher das Kleinkind in kritischem Zustand in ein Spital flog. Neben dem Rega-Helikopter standen laut der Mitteilung der Kantonspolizei ein Notfallarzt, mehrere Ambulanzen und Polizeipatrouillen im Einsatz.

Im Spital ist der 3-jährige Junge gestern verstorben. Die Abklärungen von Polizei und Staatsanwaltschaft zu den Umständen des Badeunfalls sind noch im Gange.