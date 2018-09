Das Thermometer zeigt 28 Grad an, als Thomas Studer am Dienstagnachmittag in seinen Toyota steigt. Es ist bald Ende September, geregnet hat es lange kaum, und im Auto herrscht Hochsommer-Hitze. Förster Studer ist beunruhigt. Sein Wald ist daran, sich zu verändern. «Es ist ein Prozess über Jahrzehnte. Aber wir sind mittendrin», sagt Studer. «Das sind die Auswirkungen der Klimaerwärmung.»