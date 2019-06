Die Datenschutzbeauftragte Judith Petermann ist im Kanton auch für Kontrollen zuständig. Sie hat sich 2018 Firmen angesehen, welche im Auftrag des Kantons Solothurn mit Solothurner Daten arbeiten. Daten an Dritte lagern etwa das Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen, die Volksschule und die Solothurner Spitäler AG aus.

Den Makel, den Petermann dabei in allen Fällen feststellte: Daten werden nicht konsequent gelöscht. Dabei müssen Daten, welche nicht mehr gebraucht werden, laut Gesetz gelöscht werden.

Beim Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen ging es etwa um Daten von Prüfungsnoten oder Stipendien. Die Volksschule lässt eine Drittfirma die Ergebnisse von Leistungschecks der Schülerinnen und Schüler sammeln. Bei der Solothurner Spitäler AG ist eine Drittfirma für das Ausdrucken und den Briefversand von medizinischen Berichten zuständig. Die Datenschutzbeauftragte empfahl in den Fällen, ein Löschkonzept zu erstellen und Löschfristen vertraglich zu regeln.

Sollte es im Jahr 2018 nicht selbstverständlich sein, dass man ein Konzept dafür hat, wie man mit sensiblen Daten umgeht? «Das Löschen von Daten ist oft gar nicht so einfach, wie man sich dies vorstellt», kommentiert Petermann. Es brauche genauste Konzepte dazu. «Grundsätzlich ist es aber schon so, dass die Behörden in diesem Bereich noch wenig sensibilisiert sind.» Dies gelte auch in Bezug auf die Pflicht, die Daten dem Staatsarchiv anzubieten. (nka)