Tele M1

Video-Reportage So feiern Solothurner Camper Weihnachten Während die einen gemütlich in der grossen Stube sitzen, feiern andere auf vier Rädern. So etwa die Menschen auf dem Campingplatz in Solothurn.

Ein bisschen Deko, feines Essen, ein Cüpli und die Liebsten in der Nähe – viel mehr brauchen die Camper vom Campingplatz in Solothurn nicht, um in Weihnachtsstimmung zu kommen. Sie feiern im Wohnmobil. «Wir möchten Weihnachten mit unseren Kindern und Enkeln feiern, die in Solothurn wohnen. Da ist es für uns mit dem Wohnmobil einfach praktisch hierher zu fahren und dann auf dem Campingplatz zu übernachten», sagt der deutsche Camper Steffen Ratajczak zu Tele M1.

Während die einen freiwillig Weihnachten auf dem Campingplatz feiern, ist es für andere eine Notlösung: «Wir haben unser Haus verkauft und beim neuen gibt es Bauverzögerungen. Wir können wahrscheinlich erst im Februar einziehen, deshalb ist das hier unsere Zwischenlösung», sagt Barbara Weissbaum. Egal aus welchem Grund sie da sind, natürlich gibt es auch auf dem Campingplatz eine Bescherung. Womit sich die Menschen in Solothurn eine Freude machen, erfahren Sie im Beitrag von Tele M1. (vro)