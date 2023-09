Franziska Roth: 11 persönliche Fragen an die Solothurner Ständeratskandidatin

Franziska Roth will für den Kanton Solothurn in den Ständerat. Im Interview stellt sich die SP-Nationalrätin 11 persönlichen Fragen. Sie verrät etwa, warum sie niemanden bewundert oder was das schönste Kompliment ist, dass sie je erhalten hat.