«Meine Enttäuschung ist riesig»: Unbekannte zerstören am Wochenende eine Waschanlage in Egerkingen

Die Waschanlage Toni Giardiello in Egerkingen wurde verwüstet. Unbekannte haben sich an den Geräten ausgetobt, der Besitzer schätzt den Schaden auf eine halbe Million Franken. Die Täter hatten gar gezielt Salz in die Hydraulikpumpen gekippt und diese so zerstört. Die Wut ist gross, wie ein Besuch am Montag zeigt.