Verwaltungsgericht Streit um Schachtdeckel: Luterbach gewinnt gegen den Kanton und spart 1850 Franken Luterbach liess die Schachtdeckel auf den Kantonsstrassen im Dorf kontrollieren. Wer das bezahlen muss, da wurden sich die Gemeinde und der Kanton nicht einig. Das Ganze ging vor Verwaltungsgericht.

Deckel des Anstosses: Ein Schachtdeckel im Zentrum von Luterbach. Bild: Hanspeter Bärtschi

Würde man, wieso auch immer, eine Liste machen wollen mit Gründen, wieso man vor Gericht gehen würde: Schachtdeckel wären bei den meisten wohl kaum darauf. Bei den meisten, aber nicht bei allen. In Luterbach zum Beispiel waren sie es ganz offensichtlich.

Die Gemeinde wollte die insgesamt 37 Schachtdeckel auf den Kantonsstrassen im Dorf kontrollieren lassen. Es ging darum, die Anzahl und Durchmesser der Kabel zu prüfen. Der Kanton tat dies und schickte der Gemeinde anschliessend eine Rechnung von 2000 Franken. 150 Franken Grundgebühr, dazu 50 Franken pro Schachtdeckel.

Wegen dieser Rechnung beschwerte sich die Gemeinde beim Verwaltungsgericht. Die Argumentation ist, wie man es sich von der Justiz gewohnt ist, für den Laien nicht ganz so leicht verständlich.

Was ist ein gesteigerter Gemeingebrauch?

Es geht um das Strassengesetz. Dieses sieht Folgendes vor: Wird eine Strasse in einer Form benutzt, die über den «normalen Gemeingebrauch» hinausgeht (ein sogenannter «gesteigerter Gemeingebrauch» heisst das dann auf Juristendeutsch), dann dürfen Gebühren erhoben werden. Die Frage lautete also: Gilt die Kontrolle von Schachtdeckeln als normaler oder gesteigerter Gemeingebrauch?

Gilt die Kontrolle von Schachtdeckeln als normaler oder gesteigerter Gemeingebrauch? Bild: Hanspeter Bärtschi

Ein normaler, befand man in Luterbach. Das Öffnen eines Deckels dauere bloss wenige Minuten und sei für den Verkehr irrelevant. Ein gesteigerter, fand hingegen der Kanton. Das Verkehrsaufkommen sei mittlerweile bedeutend, die Sicherheit müsse gewährleistet werden. Auch würden die Kontrollen rund 30 Tage dauern, mit Blick auf diese Dauer sei die verlangte Gebühr angemessen.

Um etwas Licht ins Dunkel zu bringen, sollte vielleicht geklärt werden, was mit diesem «gesteigerten Gemeingebrauch» überhaupt gemeint ist. Das Verwaltungsgericht schreibt dazu: «Als ‹gesteigerter Gemeingebrauch› bezeichnet man eine Benutzung einer öffentlichen Sache, die nicht mehr bestimmungsgemäss oder gemeinverträglich ist. Die öffentliche Sache wird anders genutzt, als sich aus der natürlichen Beschaffenheit ergibt oder es die Widmung vorsieht.» So weit, so unklar.

Freundlicherweise gibt das Gericht auch einige Beispiele: ein Kleintheater auf einem städtischen Platz, Marktstände, ein Food-Truck oder auch eine Demonstration.

«Keinerlei Behinderung des Verkehrs zu erwarten»

Und was ist nun also mit der Kontrolle der Schachtdeckel? Das Gericht gibt Luterbach recht. Bis auf zwei Stück befinden sich alle Schächte auf dem Trottoir. Es sei keinerlei Behinderung des Verkehrs zu erwarten, der Kanton brauche weder Abschrankungen zu errichten noch den Verkehrsfluss zu leiten.

Und dass das Ganze einen ganzen Monat dauere, sei wohl eher auf die interne Organisation des beauftragten Unternehmens zurückzuführen und auf den Umstand, dass es insgesamt um fünf verschiedene Strassen geht.

Bis auf zwei Stück befinden sich alle Schächte auf dem Trottoir. Bild: Hanspeter Bärtschi

Folglich braucht Luterbach dem Kanton nur die Grundgebühr zu bezahlen, die Rechnung schrumpft von 2000 Franken auf 150 Franken. Ob dieser Betrag ausreicht, um auch nur die Verfahrenskosten zu decken, die dem Kanton aufgebrummt wurden, ist offen. Deren Höhe wurde im Urteil nicht beziffert.