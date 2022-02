Verwaltungsgericht Scheinehe: Zur Einsamkeit kommen jetzt noch Gerichtskosten Das Verwaltungsgericht findet, ein Beschwerdeführer habe den Beweis für die Scheinehe mit einer Türkin gleich selbst geliefert.

Der Schweizer Mann hat den Alarmknopf gleichsam selbst gedrückt, um die Behörden auf seine «Eheschliessung» aufmerksam zu machen. Steffen Schmidt / KEYSTONE

Urteile zu Ausländerrechtsehen, besser bekannt als Scheinehen, sind meistens eine knifflige Sache. Es gilt, Indizien zu gewichten. Das Migrationsamt hat von Gesetzes wegen die Aufgabe nachzuweisen, dass eine Lebensgemeinschaft nicht beabsichtigt ist. Doch in diesem Fall stellt sich das Verwaltungsgericht auf den Standpunkt, dass der beste Zeuge für die Scheinehe der Beschwerdeführer selbst sei. Er, der mehrfach den Antrag auf Familiennachzug für seine ausländische Ehefrau gestellt hatte.

Der Mann, ein doppelt geschiedener Schweizer mit Jahrgang 1962, wohnhaft irgendwo im Kanton Solothurn, bezieht eine volle IV-Rente und ist schwerhörig. So einsam ist er, dass er Beziehungen zu ausländischen Frauen selbst dann eingeht, wenn er vermutet, dass es diesen nur ums Geld geht.

Im vorliegenden Fall lernte er im Internet eine um 19 Jahre jüngere Türkin aus Antalya kennen.

Aufschlussreiches E-Mail ans Generalkonsulat

Obwohl er hinter dem Interesse der geschiedenen Frau den Versuch vermutete, eine Aufenthaltsbewilligung zu ergattern, heiratete er sie nach einem zwischenzeitlichen Rückzieher im Herbst 2019.

Diesem Rückzieher im Mai dieses Jahres ist es zu verdanken, dass das Migrationsamt überhaupt von den Bedenken erfuhr. Per E-Mail meldete sich der Mann auf dem Generalkonsulat in Istanbul. In gebrochenem Deutsch schrieb er unter anderem:

«Die beiden Ex Ehepaar hat mich gefeuert».

Damit meinte er seine Zukünftige samt ihrem früheren Mann, mit dem sie offenbar noch immer in Gemeinschaft lebte.

Daraus folgerte das Migrationsamt, dass neben einer Scheinehe in der Schweiz eine Scheinscheidung in der Türkei vorliege. Das Ziel: angeschlagene Finanzen mit Schweizer Geld sanieren; die Frau beabsichtigte, hier auf ihrem Beruf als Coiffeuse-Kosmetikerin zu arbeiten.

Die Tatsache, dass sich das neu formierte Paar nur via Übersetzer-App verständigen konnte und von der Trauung keine Bilder vorlegte, dafür zwei Fotos, die später einmal am selben Tag aufgenommen worden waren, schürte das Misstrauen der Behörde weiter.

Gleichzeitig eine Beziehung zu einer Vietnamesin

Zudem unterhielt der Mann in der fraglichen Zeit eine Fernbeziehung zu einer Vietnamesin, die er als seine «Freundin» bezeichnete und in die Schweiz holen wollte.

Diese Beziehung sei rein platonisch. Die türkische Ehefrau sei es, die ihm am Herzen liege und von der er sich Unterstützung im Alltag erhoffe. So argumentierte der Mann, als er sich vor dem Verwaltungsgericht gegen die Ablehnung des Familiennachzugs wehrte.

Doch das Gericht stützte den Entscheid der Vorinstanz. Der Mann habe selbst erkannt, dass eine Scheinehe vorliege. Er liefere keine glaubhafte Erklärung für den Sinneswandel seit seinem Schreiben ans Generalkonsulat vor zweieinhalb Jahren. Ebenso wenig sei anzunehmen, dass er damals gelogen hat, als er die Bedenken gegen seine dritte Ehe formulierte.

Mit Urteil vom 17. Januar wies das Verwaltungsgericht die Beschwerde gegen den abgewiesenen Familiennachzug ab. Die Gerichtskosten von 1500 Franken muss der Beschwerdeführer zahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.