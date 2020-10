Beschwerden beantwortet: Das sagt das Verwaltungsgericht zur Maskenpflicht in Läden

Die Situation mutet leicht absurd an: Am 7. September gingen beim Verwaltungsgericht Beschwerden gegen die vom Kanton per 3. September verfügte Maskenpflicht «in öffentlich zugänglichen Innenräumen von Einkaufsläden und -zentren». Ausgenommen von der vom Kantonsarzt verfügten Ausdehnung der Maskenpflicht waren einzig Dienstleistungsbetriebe, die im Gegenzug allerdings taugliche Schutzkonzepte zum Einsatz bringen mussten. Die Verfügung ist auf den 31. Oktober befristet.

Nachdem sich das Verwaltungsgericht einlässlich mit der Sache befasste hatte, kam der Ukas aus Bundesbern: Am 18. Oktober ergänzte der Bundesrat die Verordnung über Massnahmen in der besonderen Lage – und schrieb die generelle Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen von Einrichtungen und Betrieben, in Wartebereichen von Bahn, Bus und Tram usw. vor. Mit der Folge, dass die Solothurner Beschwerden gegenstandslos wurden. Zu klären war deshalb einzig die Kostenfrage für die Verfahren.