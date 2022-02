Verwaltungsgericht Am Notfalldienst oder zumindest der Ersatzabgabe führt für Solothurner Ärztinnen und Ärzte kein Weg vorbei Ein Arzt wollte die Ersatzabgabe für nicht geleistete Notfalldienste nicht bezahlen. Das Verwaltungsgericht ist zwar gar nicht erst auf seine Klage eingetreten, gibt aber klar zu verstehen: Sie wäre auch ohne Formfehler abgewiesen worden.

Alle Ärztinnen und Ärzte sind verpflichtet, am Notfalldienst mitzuwirken. Oliver Menge

Wer seinen Hausarzt nicht erreicht, erfährt unter der Nummer 0848 112 112, wer der für sie oder ihn zuständige Notfallarzt oder Notfallärztin ist. Das ist im Kanton Solothurn seit 2003 so organisiert.

Alle im Kanton Solothurn tätigen Ärztinnen und Ärzte (wie übrigens auch Zahnärzte und Tierärztinnen) sind grundsätzlich verpflichtet, Notfalldienste zu leisten beziehungsweise sich an den regionalen Notfalldienstorganisationen zu beteiligen. Wer sich vom Notfalldienst dispensieren lässt, hat ähnlich dem Militärpflichtersatz eine Ersatzabgabe zu leisten.

Das ist im Gesundheitsgesetz so festgehalten, ebenso die Delegation an die Berufsorganisationen, die Details dazu in Notfalldienstreglementen zu regeln, die wiederum vom Regierungsrat per Verordnung als verbindlich erklärt werden.

Alles klar eigentlich. Offensichtlich aber nicht für den einen Arzt, der das nicht wahrhaben und um die Ersatzgabe herumkommen wollte. Das Verwaltungsgericht hat ihn aber in die Schranken gewiesen. Vorbehältlich eines Gangs an das Bundesgericht kostet ihn seine Beschwerde neben dem Honorar für seine Anwältin zusätzlich zur jährlichen Notfalldienst-Ersatzabgabe noch 1000 Franken Verfahrenskosten.

Eine Reduktion der Abgabe war dem Arzt nicht genug

Die Notfalldienst-Ersatzabgabe beläuft sich auf mindestens 300 bis 1000 Franken pro zu leistenden Dienst, maximal aber auf 15'000 Franken pro Jahr. Die Gründe für eine Befreiung von der Ersatzabgabe sind im Notfalldienstreglement der Ärztegesellschaft abschliessend genannt: Zum Beispiel körperliche Beeinträchtigungen, die keine Hausbesuche erlauben.

Befreit sind auch Ärztinnen ab der 25. Schwangerschaftswoche bis maximal zwölf Monate nach der Geburt. Von der Abgabepflicht befreit werden können auch Spitalärzte, die spitalinternen Notfalldienst leisten.

Der klagende Arzt hatte im vergangenen Juni mit einer Beschwerde beim Departement des Innern bereits teilweise Recht bekommen: Es reduzierte die von der Notfalldienstkommission für ihn auf 7500 Franken festgesetzte Ersatzabgabe auf 4500 Franken. Das genügte dem Arzt aber nicht, er zog den Entscheid an das Verwaltungsgericht weiter und verlangte, vollständig von einer Ersatzabgabe befreit zu werden.

Mit einer recht spitzfindigen Begründung: Ein neues Notfalldienstreglement der Solothurner Ärztegesellschaft sei erst auf den 1. Juni 2021 mit einer Verordnung verbindlich erklärt worden und nicht rückwirkend anwendbar, auf das frühere Reglement habe er nicht digital zugreifen können. Somit bestehe gar keine ausreichende Rechtsgrundlage, um ihn zur Kasse zu bitten.

Falsch, sagt das Verwaltungsgericht. Aus formellen Gründen ist es zwar gar nicht auf die Beschwerde eingetreten: Unzulässige Änderung des Streitgegenstands, in der ersten Beschwerde an das Departement war die Ersatzabgabepflicht noch nicht grundsätzlich bestritten worden. Im Urteil wird dann aber dennoch einiges grundsätzlich klargestellt.

Von wegen keine Rechtsgrundlage

Die Richter rüffeln zwar den Berufsverband der Solothurner Ärztinnen und Ärzte, dass er schon «gut daran täte, seine Reglemente (auch) in digitaler Form zur Verfügung zu stellen und diese nicht mit widersprüchlichen Inkraftsetzungsdaten zu versehen». Von einer ungenügenden Rechtsgrundlage zur Festsetzung der einverlangten Ersatzabgabe im Notfalldienstreglement könne aber dennoch keine Rede sein.

Diese liefere entgegen der Argumentation des Beschwerdeführers bereits das Gesundheitsgesetz, auch wenn sich der Gesetzgeber dort nicht zur konkreten Bemessung der Abgabe äussert.

Muss er aber auch nicht, so das Gericht. Abgabesubjekt und Abgabeobjekt seien im Gesetz unmissverständlich genannt, und was die Bemessung der Abgabe betrifft, seien die Anforderungen an die formell-gesetzliche Grundlage «herabgesetzt». Dies, da eine Überprüfung der Abgabe anhand des verfassungsrechtlichen Äquivalenzprinzips möglich ist, dozieren die Richter.

Will heissen, die Abgabe darf nicht in einem offensichtlichen Missverhältnis zum Nutzen stehen, die der Abgabepflichtige daraus zieht. Und im vorliegenden Fall, so das Verwaltungsgericht, sei nicht ersichtlich, dass das abgabenrechtliche Äquivalenzprinzip verletzt worden wäre. Oder kurz: Auch wenn das Gericht überhaupt auf die Beschwerde eingetreten wäre, sie wäre abgewiesen worden.