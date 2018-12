Am Abend des 21. Januars 2018 verschlechterte sich der Gesundheitszustand einer Insassin des Untersuchungsgefängnisses Solothurn. Sie wurde in der Folge mit der Ambulanz in ein Spital gebracht, wo sie noch am selben Tag verstarb.

Die Staatsanwaltschaft leitete daraufhin eine Untersuchung ein und gab zur Klärung der Todesursache ein rechtsmedizinisches Gutachten in Auftrag. Dieses liegt nun vor. Das Gutachten kommt zum Schluss, dass der Tod der 28-jährigen Insassin auf gesundheitliche Probleme zurückzuführen sei. Der Staatsanwaltschaft liegen keine Hinweise auf eine strafbare Dritteinwirkung vor. Die Staatsanwaltschaft hat daher auf die Eröffnung einer Strafuntersuchung verzichtet und ihre Untersuchung abgeschlossen.

Zu den gesundheitlichen Problemen äussert sich die Solothurner Staatsanwaltschaft nicht näher: «Wir machen aus Rücksicht auf die Verstorbene keine näheren Angaben zu den gesundheitlichen Problemen und weshalb die Frau im Untersuchungsgefängis war», so Mediensprecherin Cony Zubler. Im Untersuchungsgefängnis bedeutet in diesem Fall übrigens nicht in U-Haft – laut Zubler befand sich die 28-Jährige im Vollzugsregime. (mgt/nka)