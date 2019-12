Verspätungen sind schon fast «normal» auf der Strecke Solothurn-Moutier

Das Thema Pünktlichkeit bei der SBB ist in diesem Jahr ein grosses Thema. Immer wieder verspäten sich die Züge. Langes Warten und Verpassen der Anschlusszüge sind die Folge. Auch die Züge auf der Strecke Moutier-Solothurn haben oftmals Verspätung.

In letzter Zeit seien es an der Haltestelle Lommiswil bis zu zehn Minuten, wie uns ein Leser mitteilte. «Die zwei Minuten sind schon einkalkuliert, doch dass der Zug zehn Minuten zu spät kommt, ist nicht normal», schreibt er weiter. Die Gründe seien wetterbedingt, begründete die SBB dem Leser die Verspätungen.

Ein SBB-Zug auf BLS-Gleisen

Auf Anfrage dieser Zeitung bei der SBB heisst es, Verspätungen seien bei dem komplexen Bahnbetrieb nicht immer vermeidbar. Zudem sei Ende Oktober durch das Programm «Kundenpünktlichkeit 2.0» über die Ursachen und allfällige Massnahmen informiert worden.

Weiter kann das Bahnunternehmen nichts zu den Verspätungen auf der Strecke Solothurn-Moutier sagen, da es sich zwar um eine SBB-Zugskomposition handle, jedoch diese Strecke vom Bahnunternehmen BLS bewirtschaftet werde.

Die BLS gibt für die Verspätungen verschiedene Gründe an. Diese könnten am Fahrzeug, an der Infrastruktur oder an externen Einflüssen liegen. Zudem könne es im Herbst und Winter wegen der Steigung zu Adhäsionsproblemen kommen. Dies bedeutet, dass der Zug bei Nässe oder Laub auf Schienen weniger gut beschleunigen kann, aber auch die Bremswege länger werden. Jedoch sind der BLS auf der Strecke Solothurn-Moutier keine Verspätungen wegen Problemen auf der Infrastrukturseite bekannt.