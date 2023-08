Verspätung Solothurner Ausgleichskasse: Der Pendenzenberg ist geschrumpft – in einem Bereich hapert es aber noch Die Solothurner Ausgleichskasse war massiv in die Kritik geraten, weil Gesuche für Ergänzungsleistungen monatelang liegen blieben. Nun ist man offenbar grösstenteils über den Pendenzenberg.

Exklusiv für Abonnenten

Zu lange parkiert: Monatelang waren bei der Ausgleichskasse gewisse Gesuche nicht bearbeitet worden. Thomas Ulrich

Licht am Ende des Tunnels? Das sieht nun jedenfalls die Solothurner Ausgleichskasse. Dort hatten sich seit 2021 die Gesuche um Ergänzungsleistungen gestapelt, ebenso die Abrechnungen für Krankheitskosten. Die Betroffenen, die finanziell so oder so nicht gut dastehen, mussten monatelang auf Geld warten; einige konnten die Altersheimkosten nicht mehr rechtzeitig bezahlen. Dabei schreibt der Bund vor, dass die Gesuche innert dreier Monate bearbeitet werden müssen.

Nun schreibt die Ausgleichskasse in einer Medienmitteilung: Man habe «dank gezielten Massnahmen einen Grossteil der Pendenzen abbauen können». Derzeit seien noch 141 Gesuche offen, die länger als drei Monate pendent sind.

Zum Vergleich: Anfang Jahr zählte die Ausgleichskasse noch 350 pendente Gesuche, die älter waren als drei Monate. Anfang August waren es jedoch auch schon 140. Wie kommt dieser Gleichstand? Es handle sich aktuell, so schreibt die Kasse, noch um Gesuche, «bei welchen Unterlagen fehlen, damit sie abgeschlossen werden können».

Belege für Krankheitskosten: Hier gibt es noch etwas aufzuarbeiten

Noch nicht ganz soweit ist die Ausgleichskasse bei den Abrechnungen der Krankheitskosten. Hier war angekündigt worden, die Pendenzen bis Ende Oktober zu erledigen. Zwar spricht die Kasse von einem «markanten Abbau» der zu erledigenden Fälle. Das interne Ziel, «dass 80 Prozent der eingereichten Belege innerhalb von 30 Tagen bearbeitet werden können», werde aber erst Ende 2022 erreicht sein.

Laut AKSO-Geschäftsführer Roger Schmid sind derzeit noch 9897 Belege offen – «nach dem Höchststand von 16'456 pendenten Krankheitsbelegen per Ende Juni 2022.» Gewissen Quellen zufolge sind zuerst die einfacheren Fälle erledigt worden. Zudem seien in der Abteilung für Krankheitskosten noch mehrere Personen krankgeschrieben. Zu diesem Punkt will sich die Ausgleichskasse «aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes» der Mitarbeitenden nicht äussern.

Verbesserung: Noch nicht überall spürbar

An der Basis teilt man die Eigeneinschätzung der AKSO nicht ganz. Zwar heisste es, würden sich die Mitarbeitenden um Lösungen bemühen. «Die EL-Situation ist aber noch nicht so wie es sein sollte», sagt beispielsweise Ida Boos von Pro Senectute Solothurn. Und weiter:

«Die Lage ist nach wie vor sehr angespannt und unbefriedigend. Warten ist angesagt.»

Bislang seien von der Pro Senectute Sozialberatung Zahlungsaufschübe für Krankenrechnungen, Spitexrechnungen und Heimrechnungenen eingeleitet worden. «Nun kommen die Leistungserbringer an die Grenzen und leiten Betreibungen die mangels Bezahlung der Rechnungen ein.» Dienstleistungen für Spitex- oder Haushilfe würden abgesagt, weil die älteren Menschen befürchten, die Rechnungen nicht bezahlen zu können.

Man habe die personellen Ressourcen aufgestockt, Überstunden angeordnet, strukturelle Änderungen ergriffen und auch auf andere Kassen zurückgegriffen, um die Pendenzen abzubauen, schreibt die Ausgleichskasse. Wie viel die externe Aufarbeitung zusätzlich kosten wird, könne aktuell noch nicht gesagt werden, erklärt Schmid.

Für alle Beteiligten gebe es ein Sicherheitsnetz, betont die AKSO zudem: «Gemäss Sozialgesetz können die Sozialregionen über die Sozialhilfe ausstehende Ergänzungsleistungen bevorschussen, bis das Gesuch abschliessend behandelt ist.» Damit sei sichergestellt, «dass niemand in wirtschaftliche Schwierigkeiten gerät.» Allerdings heisst dies schlicht: Mehrarbeit für die ebenfalls ausgelasteten Sozialregionen.