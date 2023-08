Verschärfungen wegen Omikron Corona an Solothurner Schulen: Demo gegen Maskenpflicht angekündigt – sind noch mehr Tests überhaupt möglich? Die verschärften Schutzmassnahmen an den Solothurner Schulen wirbeln ordentlich Staub auf. Gegen die Maskenpflicht wurde eine Petition lanciert und eine Demo angekündigt. Auch das Testregime gibt zu reden.

Ab nächster Woche gilt auch im Kanton Solothurn ab der 1. Klasse Maskenpflicht. Bild: Donato Caspari

Am Donnerstag verschärfte der Kanton Solothurn die Schutzmassnahmen an den Schulen. Damit reagierte er auf die wegen Omikron schnell ansteigenden Fallzahlen. Ab nächster Woche gilt Maskenpflicht ab der 1. Klasse. Die repetitiven Tests werden zudem obligatorisch und finden ab übernächster Woche zweimal die Woche statt. Die Reaktionen folgten prompt.

Noch am Donnerstagabend wurde online eine Petition gegen die Maskenpflicht an den Primarschulen lanciert. Innerhalb eines Tages wurde sie über 2000 Mal unterschrieben, am Freitag um 18 Uhr stand der Zähler bei 2281.

Lanciert wurde die Petition von einer Mutter, deren Kind ab nächster Woche eine Maske tragen muss. Sie könne diesen Entscheid «zum Wohle unserer Kinder nicht akzeptieren», schreibt sie. Sie befürchtet, dass die Kinder gesundheitliche Schäden davontragen würden, physisch wie auch psychisch. Masken hätten aus ihrer Sicht an Primarschulen nichts verloren.

Und zwar auf allen Stufen. Die Petition fordert explizit, Masken von der gesamten Primarschule zu verbannen. Also auch von der 5. oder 6. Klasse, wo seit Wochen Masken getragen werden.

Ebenfalls am Donnerstagabend kam es in Solothurn zu einer spontanen Mini-Kundgebung gegen den Beschluss. Knapp 20 Personen zogen mit Transparenten durch die Stadt.

Die Spontandemo in Solothurn. Zvg

Für Samstag ist zudem eine weitere Demonstration angekündigt. Diese sei nicht bewilligt worden, teilt die Stadtpolizei auf Anfrage mit. Die Polizei werde mit einem Dispositiv vor Ort sein.

Man habe Verständnis dafür, dass der Entscheid nicht allen gefalle, antwortet der Kanton auf die Kritik. Doch die aktuelle Lage erlaube keinen anderen Weg. Die Regierung habe sich den Entscheid nicht leicht gemacht. Doch er basiere auf der Einschätzung der medizinischen Fachleute. Andere Kantone haben ähnlich reagiert, auch Pädiatrie Schweiz, die Organisation der Kinderärzte, stützt den Entscheid.

Dort heisst es:

«Das Tragen der chirurgischen Maske ist für Schülerinnen und Schüler im Primarschulalter atemphysiologisch unbedenklich.»

Die Maskenpflicht an Schulen ist aus Sicht der Kinderärztinnen und Kinderärzte «für eine beschränkte Zeitperiode und als Teil eines umfassenden Massnahmenpakets zumutbar».

Waren die repetitiven Tests bisher freiwillig, sind sie ab nächster Woche für alle Kinder obligatorisch (Kinder können davon allerdings dispensiert werden). Zudem soll ab übernächster Woche zweimal die Woche getestet werden. Ob das mit den vorhandenen Laborkapazitäten überhaupt machbar ist, ist unklar.

Bereits diese Woche mussten einzelne Schulen länger als einen Tag auf die Testresultate warten. Im Durchschnitt mussten alle Schulen mit Verzögerungen von 25 Prozent rechnen, heisst es beim Kanton auf Anfrage. Allerdings sei auch eine Maschine im Labor ausgefallen. Dadurch seien insgesamt 16 Stunden Auswertungszeit verloren gegangen. Dieses Problem sei nun behoben.

Trotzdem sind die Labors am Anschlag. Nächste Woche werden auf Stufe Sek II (Kantonsschulen) keine Tests gemacht, um Kapazitäten für die Sek I und die Primarschulen freizumachen. Und dabei soll erst ab übernächster Woche zweimal die Woche getestet werden. Ist das überhaupt realistisch?

Adrian van der Floe. Michel Lüthi

«So ist es in der Strategie vorgesehen», heisst es beim Kanton wenig aufschlussreich. Momentan würden Gespräche laufen, um die Testkapazitäten weiter auszubauen.

Adrian van der Floe, Präsident des Verbands der Schulleiter, begrüsst den Entscheid an sich zwar. Es wäre wichtig, zweimal die Woche zu testen. «Aber das Ganze muss auch machbar sein.» Er ist nicht überzeugt, dass das möglich sein wird.

Am Donnerstag gab der Kanton die Verschärfung der Massnahmen bekannt. Am Freitag konnten die Lehrpersonen die Eltern informieren, dass ab Montag Masken- und Testpflicht gilt. Ein sportlicher Zeitplan für die Schulen. Insbesondere, da andere Kantone bereits früher gehandelt haben. War es nicht absehbar, dass aufgrund der steigenden Fallzahlen auch Solothurn wird verschärfen müssen? Hätte man den Entscheid nicht früher kommunizieren können?

Die Rechtfertigung des Kantons: Man habe zuerst die Ergebnisse der Tests aus dem Schwarzbubenland abwarten wollen. Dort begann die Schule am 3. Januar, und nicht, wie im Rest des Kantons, erst diese Woche. Weitere Massnahmen habe man erst einführen wollen, als «die Notwendigkeit tatsächlich angezeigt war». Das sei nun der Fall.

Roger Siegenthaler. Bruno Kissling

Nicht den Entscheid an sich, sondern wie er kommuniziert wurde, kritisiert Roger Siegenthaler, Präsident des Einwohnergemeindeverbands. Der Entscheid sei nicht mit den Gemeinden abgesprochen gewesen. Auch seien die Gemeinden als Schulträger nicht vorinformiert worden, sondern hätten aus den Medien davon erfahren.

Beim Kanton rechtfertigt man sich: Aufgrund der raschen Verbreitung von Omikron sei ein rasches Entscheiden und Handeln gefragt gewesen.

Ein Vorgehen, für das etwa Schulleiterpräsident Van der Floe Verständnis hat: «Aufgrund der Fallzahlen musste etwas getan werden.» Und es habe schnell gehandelt werden müssen, wie so häufig in der Pandemie. Für Vernehmlassungen bleibe da nicht immer Zeit.