Vernehmlassung Solothurner Regierungsrat mahnt zu Verhältnismässigkeit bei Revision des Nachrichtendienstgesetzes Die Kantonsregierung unterstützt die geplante Änderung des Nachrichtendienstgesetzes. Sie beurteilt einzelne Bestimmungen jedoch kritisch und spricht sich für möglichst geringe Grundrechtseingriffe aus.

Der Sitz des Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport in Bern, in dem sich auch der Nachrichtendienst des Bundes befindet. KEYSTONE

Der Bundesrat will das Nachrichtendienstgesetz überarbeiten. Einen entsprechenden Vorschlag hat er im Mai in die Vernehmlassung geschickt. Nun hat sich der Solothurner Regierungsrat dazu geäussert.

Wie die Staatskanzlei am Dienstag mitteilt, unterstützt die Kantonsregierung die geplante Gesetzesänderung «im Grundsatz». Demnach hält sie es für gerechtfertigt, neu auch bei gewalttätig-extremistischen Aktivitäten Massnahmen zur Informationsbeschaffung anzuwenden, die bewilligungspflichtig sind. Die Regierung begründet dies mit «Erfahrungen in umliegenden Ländern».

In diesem Zusammenhang kritisiert der Regierungsrat aber die vorgeschlagene Bestimmung als «zu unpräzise». Seiner Ansicht nach würden «derartig schwerwiegende Grundrechtseingriffe» eine «klare gesetzliche Grundlage» verdienen und sollten transparent erörtert und offen diskutiert werden.

Ausserdem betont er, dass ihm das Gebot der Verhältnismässigkeit ein grosses Anliegen ist: «Im konkreten Einzelfall soll der nötige Grundrechtseingriff so gering wie möglich ausfallen», heisst es in der Mitteilung. Diesen Ansprüchen würden einzelne Bestimmungen der Vorlage nicht genügen. Als zwingend erachte der er zum Beispiel die getrennte Bearbeitung von Personendaten potenzieller Opfer.

Laut Regierungsrat «stehen nachrichtendienstliche Massnahmen naturgemäss in einem Spannungsverhältnis zwischen dem Schutz wichtiger Landesinteressen und dem Eingriff in die Grundrechte». Für jede Massnahme sei eine Interessenabwägung vorzunehmen und eine angemessene Balance zu finden. Er setzte sich für Massnahmen ein, die sich in der Praxis als operativ geeignet und effizient erweisen. (mgt)