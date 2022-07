Vernehmlassung Kanton Solothurn unterstützt neues Energiegesetz: Schneller zu erneuerbarem Strom und Rechtfertigungspflicht für Firmen Die vom Bund geplante Umsetzung des geänderten Energiegesetzes stösst bei der Solothurner Regierung auf offene Ohren. Anklang findet auch die vorgesehene Berichterstattungspflicht für Unternehmen in Klimabelangen.

Der Solothurner Regierungsrat unterstützt die Pläne des Bundes, die Ausnützung der Dachflächen mittels finanzieller Anreize zu steigern. Keystone

Der Solothurner Regierungsrat hat am Dienstag seine Vernehmlassungsantwort zur Umsetzung des geänderten Energiegesetzes veröffentlicht. Die Kantonsregierung begrüsst darin die Vorlage des Bundes, die den Ausbau der erneuerbaren Stromproduktion in der Schweiz beschleunigen will.

«Der rasche Zu- und Ausbau von erneuerbaren Kapazitäten sei ein wichtiges Schlüsselelement für die Versorgungssicherheit der Schweiz mit bezahlbarem Strom», heisst es vom Regierungsrat. Mit der geplanten Weiterentwicklung der Förderinstrumente würden wichtige Anreize für den Ausbau der erneuerbaren Stromproduktion gezielt verbessert.

Anreize finden bei der Kantonsregierung Gehör

Der Regierungsrat bewertet insbesondere die im Gesetz vorgesehenen höheren Einmalvergütungen für Fotovoltaikanlagen ohne Eigenverbrauch positiv. Er begründet dies mit deren Bedeutung für die künftige Versorgungssicherheit. Ebenso befürwortet er es, Zusammenschlüsse zum Eigenverbrauch zu erleichtern, sowie die Ausnutzung von Dachflächen durch einen befristeten Bonus zu steigern.

Er hält jedoch fest, dass mittelfristig die Abnahmevergütung beziehungsweise der Rückliefertarif für die ins Netz eingespeiste Energie genügend Anreiz zur Investition bieten sollte. Zudem soll die Umsetzung des Gesetzes «so einfach wie möglich» ausgestaltet werden. Und: Sie soll keinen zusätzlichen Aufwand für den Kanton zur Folge haben.

Klima-Berichterstattung durch Unternehmen wird gutgeheissen

Zusätzlich zu diesem Geschäft hat der Regierungsrat auch zur sogenannten Verordnung über die Berichterstattung über Klimabelange Stellung bezogen. Sie will Schweizer Unternehmen dazu verpflichten darzulegen, wie ihre Geschäfte das Klima und die Umwelt beeinflussen. Auch diese Vorlage wird vom Regierungsrat begrüsst, wobei er darauf verzichtete, sich zu den einzelnen Artikeln zu äussern. (sks)