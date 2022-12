Verletzt Auf Fussgängerstreifen: Töff fährt in Däniken zwei Kinder an – Rettungshelikopter bringt sie ins Spital Ein Töfffahrer hat am Donnerstagnachmittag in Däniken zwei Kinder angefahren. Diese mussten mit unbestimmten Verletzungen von einem Rettungshubschrauber ins Spital gebracht werden.

Tele M1

Heftiger Unfall in Däniken: Kurz nach dem Mittag kam es in Däniken zu einer Kollision zwischen einem Töfffahrer und zwei Kindern. Die Kantonspolizei Solothurn erklärt gegenüber ArgoviaToday: An der Kreuzung Poststrasse-Zentralstrasse nahe des Bahnhofs seien zwei Kinder im Vorschulalter im Bereich eines Fussgängerstreifens von einem Töfflenker angefahren worden.

Dabei wurden die Kinder verletzt, wie schwer, ist derzeit noch unklar. Sie wurden mit dem Rettungshelikopter und der Ambulanz ins Spital gebracht.

Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Die Strasse wurde zwischenzeitlich gesperrt.