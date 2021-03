Verleihung 17 Start-ups sind in der engeren Wahl für die W.A.-de-Vigier-Preise 17 Startups kommen im Rennen um einen der bis zu fünf W.A. de Vigier Preise eine Runde weiter. Die Startups wurden aus 60 jungen Unternehmen ausgewählt, die ihre sich und ihre Ideen anlässlich des Selection Days Anfang Februar dem Stiftungsrat und zahlreichen Zuschauern online präsentierten.

Das Sommerhaus de Vigier in Solothurn.



Thomas Ulrich

Erneut werden bis zu fünf Schweizer Unternehmerinnen und Unternehmer schliesslich an der Preisverleihung am 16.Juni je ein Preisgeld von 100'000 Franken entgegennehmen können.

Am Selection Day vom 4. Februar wurden aus 60 vorselektionierten Start-ups die Top 17 ausgewählt. Insgesamt gingen 217 Bewerbungen ein. «Uns für 16 Start-ups zu entscheiden, fiel uns derart schwer, dass wir in diesem Jahr schliesslich 17 ausgewählt haben», so Regula Buob, Geschäftsführerin der Solothurner W.A.-de-Vigier-Stiftung. Laut Buob werden die Top 17 nun ein Leadership Assessment durchlaufen und ein Validierungsgespräch mit dem Stiftungsrat führen. In weiteren Schritten werden bis zu fünf Siegerprojekte ausgewählt. Unter den Top 17 befinden sich keine Projekte aus dem Kanton Solothurn. (szr)