Erneut Feuer im Franziskushaus in Dulliken: Polizei sucht Hinweise zu Personen, die sich im Gebäude aufhalten

In einem Zimmer des leerestehenden Franziskushauses in Dulliken brach am Donnerstagabend ein Feuer aus. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Polizei ermittelt die Brandursache und sucht Zeugen.