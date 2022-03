Verkehrsunfall Rollerfahrer in Solothurn von Auto erfasst und verletzt Am Freitagmorgen wurde in Solothurn bei der Kreuzung der Grenchnerstrasse und Untere Steingrubenstrasse ein Motorroller von einem Auto erfasst. Der verletzte Rollerfahrer wurde ins Spital gebracht.

zvg / Kantonspolizei Solothurn

Am Freitag, 25. März 2022, gegen 7.20 Uhr, wollte ein Autolenker von der Grenchenstrasse in Solothurn nach links in die Untere Steingrubenstrasse abbiegen. Wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt, übersah der 20-Jährige offenbar ein entgegenkommendes Kleinmotorrad.

Beim Unfall wurde der 15-jährige Lenker des Motorrollers verletzt und durch die Ambulanz in ein Spital gebracht. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der städtische Werkhof kümmerte sich anschliessend um die Strassenreinigung. (kps)