Verkehrsunfall Kollision mit zwei beteiligten Fahrzeugen in Egerkingen – niemand verletzt Auf der Expressstrasse in Egerkingen ereignete sich am Mittwochnachmittag ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Verletzt wurde niemand.

Der Autofahrer kollidierte seitlich-frontal mit einem vortrittsberechtigten Lastkraftwagen mit Anhänger. Kapo Solothurn

Am Mittwochnachmittag verliess eine Autofahrerin in Egerkingen die Autobahn A2 in Richtung Bern und beabsichtigte links in die Expressstrasse einzubiegen. Dabei kam es zu einer seitlich-frontalen Kollision mit einem vortrittsberechtigten Lastkraftwagen mit Anhänger, so Berichtet die Kantonspolizei Solothurn am Donnerstag.

Verletzt wurde bei diesem Verkehrsunfall niemand. Beide Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden. Aufgrund dieses Ereignisses kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen.