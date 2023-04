Verkehrsstatistik 14 Menschen starben 2022 auf Solothurner Strassen, vor allem Unfälle mit dem E-Bike nehmen zu Die Zahl der schweren Verkehrsunfälle hat im letzten Jahr zugenommen. Vier der Todesopfer verunglückten mit einem E-Bike, alle vier hatten den Unfall selber verursacht.

Die Polizei musste 2022 wieder häufiger zu Verkehrsunfällen ausrücken als im Vorjahr. Bild: Kapo Solothurn

Im Kanton Solothurn kracht es alle sechs Stunden. Im vergangenen Jahr wurden 1458 Verkehrsunfälle polizeilich rapportiert, wie der am Mittwoch veröffentlichen Verkehrsstatistik zu entnehmen ist. Das entspricht einer Zunahme um knapp 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr, die Zahl liegt aber kaum über der von 2019 vor Pandemiebeginn.

Hingegen liegt die Zahl der Unfälle mit Personenschaden deutlich über dem langjährigen Durchschnitt. Der Kanton Solothurn stellt hier keine Besonderheit dar. Letztes Jahr wurde gesamtschweizerisch eine deutliche Zunahme von schweren Unfällen registriert, das Bundesamt für Strassen hat angekündigt, die Ursachen detailliert zu analysieren. Auf Solothurner Strassen wurden letztes Jahr 14 Personen bei einem Verkehrsunfall getötet (Vorjahr 9) und 96 (77) schwer verletzt.

Markant ist die Zahl der Unfälle mit E-Bikes. Die Verkehrsunfälle, bei denen E-Bike-Lenkende beteiligt waren, nahmen im vergangenen Jahr um 51 Prozent auf 65 zu. Allein vier der 14 tödlich verunfallten Personen waren mit einem (langsamen) E-Bike unterwegs. Alle waren im Alter zwischen 62 und 75 Jahren, und alle vier Unfälle wurden von den E-Bike-Lenkenden selbst verursacht.

Generell war ein markanter Anstieg von verunfallten Personen im Seniorenalter zu verzeichnen, in den Altersklassen der unter 15-Jährigen, der 15- bis 17-Jährigen und der 19- bis 24-Jährigen hat die Zahl der verunfallten Personen abgenommen.

Tödlich verunfallt sind im letzten Jahr auch zwei Fussgänger. Beide wurden nachts im Ausserortsbereich mitten auf einer unbeleuchteten Strasse von einem Auto erfasst.

Mehr Angetrunkene aus dem Verkehr gezogen

Was die häufigsten Unfallursachen betrifft, gibt es kaum Veränderungen. Am häufigsten kracht es wegen Vortrittsmissachtungen, ausserorts bleibt der Schleuder- oder Selbstunfall der häufigste Unfalltyp, der neu auch im Innerortsbereich dominiert. Auf der Autobahn ist unverändert der klassische Auffahrunfall am häufigsten.

Potenziell unfallträchtig ist natürlich überhöhte Geschwindigkeit. Letztes Jahr wurde bei 46 Unfällen mit Verletzten die Geschwindigkeit als Hauptursache festgestellt. Das entspricht einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr um 14 Prozent.

Hingegen wurde bei bei den insgesamt 1525 Geschwindigkeitskontrollen mit stationären, semistationären und mobilen Messgeräten eine Zunahme der Übertretungsquoten registriert. Die dabei gemessenen Höchstgeschwindigkeiten lagen bei 132 km/h innerorts, 153 km/h ausserorts und 221 km/h auf der Autobahn. Den Raser-Tatbestand erfüllten neun Geschwindigkeitsübertretungen.

Gegenüber dem Vorjahr wurden auch 16 Prozent mehr Personen aus dem Verkehr gezogen, die in angetrunkenen Zustand unterwegs waren (412 gegenüber 355). Dafür wurden 12 Prozent weniger Verkehrsteilnehmende unter Drogen- und/oder Medikamenteneinfluss festgestellt (315 gegenüber 356).

Massnahmen gegen Autoposer zeigen Wirkung

Ein besonderes Augenmerk richtete die Polizei im vergangenen Jahr den sogenannten Autoposern, die zum Ärgernis der Anwohnerschaft den Motor aufheulen, den Auspuff knallen und die Reifen quietschen lassen. Der verkehrspolizeiliche Schwerpunkt in Zusammenarbeit mit den Nachbarkorps zeige offenbar Wirkung, schreibt die Kantonspolizei zur Verkehrsstatistik. Die Strafanzeigen im Bereich Autoposing gingen von 107 auf 67 zurück, es wurden 13 Fahrzeuge (Vorjahr 51) zuhanden der Motorfahrzeugkontrolle sichergestellt.

Trotz dieser erfreulichen Entwicklung werde die Kontrollintensität in Sachen Autoposing hoch gehalten, so die Kantonspolizei.