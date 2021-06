Gegnerschaft zieht vor Bundesgericht

Das «Thaler Komitee Nein zur 81-Millionen-Luxusstrasse» bekämpft das Umfahrungsprojekt. Bis vor Bundesgericht, wie am Mittwochmorgen bekannt wird. Zuerst war die Gegnerschaft der Umfahrung an das Solothurner Verwaltungsgericht gelangt. Kritisiert wurde, dass Thaler Gemeinden das Pro-Komitee finanziell unterstützen. «Abstimmungspropaganda» würde mit «Steuergeldern» finanziert, argumentiert die Gegnerschaft. Das Verwaltungsgericht hat die Beschwerde abgewiesen – die Gemeinden des Thals hätten ein erhebliches Interesse an der Verkehrsanbindung, welches rechtfertige, dass sich die Gemeinden finanziell beteiligen. Die Gegnerschaft hält an der Abstimmungsbeschwerde fest. «Das höchste Schweizer Gericht soll entscheiden, ob es rechtmässig ist, dass fast die Hälfte des gesamten Kampagnenbudgets dieses privaten Komitees von der öffentlichen Hand finanziert wird», ist einer Mitteilung zu entnehmen. Und weiter: Dass einige Pendler an gewissen Werktagen zur abendlichen Pendlerzeit «ein paar Minuten mit dem Auto schneller durch die Klus fahren» könnten, reiche da nicht aus, um das Interesse der Gemeinden an der Verkehrsanbindung zu untermauern. Der Widerstand gegen die sogenannte Verkehrsanbindung sei insbesondere im Thal gross. Es werde etwa befürchtet, dass mit der Umfahrung auch mehr Lastwagenverkehr in die Region käme, und dass Lärm- und Umweltbelastungen zunehmen.

Auf diesen Schritt der Gegnerschaft angesprochen erklärt der Präsident des Pro-Komitees, Stefan Müller-Altermatt, diese Diskussion sei für das Komitee nur ein Nebenschauplatz. Das Verwaltungsgericht habe die Argumentation der Befürworter voll gestützt – das Einzige, was der Weiterzug ans Bundesgericht bedeuten könne, sei wenn überhaupt eine Verzögerung des Projekts.