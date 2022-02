Verkehr Zuschlag auf die Autosteuer in Solothurn auch 2023: Das denken die Parteien Der Zuschlag auf der Motorfahrzeugsteuer, mit dem die Umfahrungen Solothurn und Olten finanziert wurden, läuft 2023 aus. Doch es könnte über eine Verlängerung der Sondersteuer abgestimmt werden. Wäre das legitim? Solothurner Parteien äussern sich.

Sie war der Grund für die Sondersteuer 2002–2023: Die Westtangente in Solothurn. Bild: Wolfgang Wagmann

2002 wurde er beschlossen: Der Zuschlag auf die Motorfahrzeugsteuer in Solothurn. Auf die normale Steuer zahlten Autofahrer die letzten 20 Jahre 15 Prozent drauf, um die Umfahrungen Olten (ERO) und Solothurn (Westtangente) zu finanzieren. 2023 läuft die Sondersteuer aus – sie war von Anfang an auf 20 Jahre befristet.

Doch es gibt auch in den nächsten Jahren wieder grosse Verkehrsprojekte im Kanton zu finanzieren, zum Beispiel die Verkehrsanbindung Thal (Umfahrung Klus), die Sanierung der Passwangstrasse und allenfalls eine teilweise Untertunnelung der A+ im Gäu, an der sich der Kanton beteiligen müsste. So steht die Diskussion über eine Verlängerung der Sondersteuer im Raum. Wir haben Solothurner Parteien nach ihrer Meinung dazu gefragt.

Barbara Wyss Flück, Fraktionsvorsitzende Grüne

Barbara Wyss Flück. Zvg

«Für uns sind einfach zwei Punkte wichtig: Erstens die Ökologisierung der Motorfahrzeugsteuer (Umsetzung des Auftrages der Grünen Kantonsratsfraktion vom 27. März 2019), also dass die Steuern berechnet werden nach CO 2 -Ausstoss und somit Leute mit Elektroautos zum Beispiel tiefere Steuern bezahlen.

Und zweitens, dass, wenn erneut eine Sondersteuer anfällt, der Ausbau der A1 im Gäu auf sechs Spuren priorisiert wird. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, dann sind wir grundsätzlich für die Sondersteuer – es sollen schon die bezahlen, die die Strassen auch nutzen.»

Roberto Conti, Fraktionsvorsitzender SVP

Roberto Conti. Zvg

«Wir haben zu dem Thema eine klare Meinung: Die Motorfahrzeugsteuer soll ab 2023 wieder auf den Normalstand gehen und dort bleiben. Es sollen nicht noch einmal die Autofahrer für ein Verkehrsprojekt zur Kasse gebeten werden für die nächsten 10, 15 oder sogar wieder 20 Jahre.

Das Geld, das die letzten 20 Jahre mit der Sondersteuer eingenommen wurde, plus die normale Steuer sollten reichen, um den Ausbau der A1 im Gäu zu finanzieren.

Falls nicht, dann muss das Projekt überdacht und allenfalls reduziert werden. Grundsätzlich ist es uns wichtig, dass der Ausbau der A1 möglichst rasch geschieht.»

Markus Spielmann, Fraktionsvorsitzender FDP

Markus Spielmann. zvg

«Der Zuschlag auf die Motorfahrzeugsteuer wurde gegenüber dem Stimmvolk im Jahre 2002 als zweckgebunden und befristet bezeichnet. Es ist eine Frage der Verlässlichkeit der Politik, dass Wort gehalten wird.

Die FDP Kanton Solothurn würde sich Stand heute auf keinen Fall mit einer Verlängerung der Zuschläge auf Motorfahrzeugsteuern einverstanden erklären.»

Markus Ammann, Fraktionsvorsitzender SP

Markus Ammann. Zvg

«Wir haben das Thema in der SP-Fraktion noch nicht diskutiert. Politisch ist die ganze Sache natürlich heikel, weil die Sondersteuer von Anfang an befristet war.

Wir werden sehen, wie es sich entwickelt, sobald konkrete Zahlen vorhanden sind.»

Patrick Friker, Parteipräsident Mitte

«Wir als Partei haben zu dem Thema noch keine Meinung. Bald werden die Zahlen auf den Tisch gelegt – dann werden wir es diskutieren.»

Thomas Lüthi, Fraktionsvorsitzender glp

Thomas Lüthi. Zvg

«Die grünliberale Fraktion wird aufgrund von Fakten, die dem Kantonsrat vorgelegt werden, entscheiden. Die aktuelle Diskussion – ohne genaue Zahlen zu kennen – halten wir nicht für zielführend.

Die glp steht zum Verursacherprinzip, ist gegenüber neuen Abgaben und Steuern aber grundsätzlich kritisch eingestellt. Die Massnahmen an er A1 hat die damalige glp-Vertretung im Kantonsrat einstimmig unterstützt.

Unsere neu aufgestellte Fraktion freut sich nun auf die detaillierten Ergebnisse und eine anschliessende sachliche Diskussion in den vorberatenden Kommissionen und im Kantonsrat.»