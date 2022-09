Verkehr und Tiefbau Ab April 2023: Solothurn hat einen neuen Kantonsingenieur Roger Schibler übernimmt ab dem 1. April 2023 die Leitung des Amtes für Verkehr und Tiefbau. Er folgt auf Peter Heiniger, welcher nach 22 Jahren im Dienst des Kantons Solothurn per Ende August 2023 pensioniert wird.

Roger Schibler, der neue Chef des Amts Verkehr und Tiefbau. Er tritt seine Stelle am 1. April 2023 an. zvg

Der Regierungsrat hat Roger Schibler als Kantonsingenieur und neuen Chef des Amtes für Verkehr und Tiefbau angestellt. Das schreibt die Solothurner Staatskanzlei am Dienstag in einer Mitteilung.

Roger Schibler ist 51-jährig und wohnt in Olten. Er hat in Muttenz Bauingenieur studiert und verfügt über eine betriebswirtschaftliche Zusatzausbildung. Seit 2011 steht Schibler dem Oberingenieurkreis IV Emmental/Oberaargau in Burgdorf vor.

Abgesehen von der Verantwortung für den öffentlichen Verkehr zeichnet er in dieser Rolle für einen ähnlichen Aufgabenfächer verantwortlich wie in seiner neuen Funktion. Bereits von 2005 bis 2011 war Roger Schibler ausserdem als Leiter der Abteilung Kantonsstrassen für den Kanton Solothurn tätig. (sks)