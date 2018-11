Pfingsten 1976: In Seewen werden fünf Menschen ermordet. Das Ehepaar Siegrist, die Schwester des Ehemanns Siegrist, ihre beiden Kinder. Heute, rund 40 Jahre später, schreibt Walter Hauser vom «berühmtesten Rätselmord der schweizerischen Kriminalgeschichte». Der Glarner Journalist hat dieses Jahr ein Buch über die spektakulärsten Kriminalfälle der Schweiz veröffentlicht. Ein Kapitel ist dem Fünffachmord von Seewen im Solothurner Schwarzbubenland gewidmet. Die Bezeichnung «Rätselmord» rührt daher, dass der Täter, der damals die fünf Menschen in ihrem Wochenendhaus erschoss, bis heute nicht gefunden worden ist. Der Sohn des ermordeten Ehepaars, Robert Siegrist, ist heute 62 Jahre alt. Er selbst hat im Jahr 2001 bereits ein Buch über die Gräueltat veröffentlicht. Hauser hat für sein Buch «Hoffen auf Aufklärung» ebenfalls mit ihm gesprochen. Siegrists Eltern, seine Tante und seine beiden Cousins verbrachten das Pfingstwochenende 1976 im Wochenendhaus «Waldeggli». 13 Schüsse wurden insgesamt auf sie abgefeuert. Vier der Opfer wurden im Haus gefunden, die Mutter von Siegrist liess der Täter eingewickelt in einen Teppich auf der Treppe vor dem Häuschen liegen. Wie Hauser schildert, ging die Polizei in diesem Fall 9000 Hinweisen nach, nahm rund ein Dutzend Personen in Untersuchungshaft und klärte im Rahmen der Ermittlungen andere Delikte auf. Nur den Fünffachmord nicht.

Gefundene Tatwaffe, Verschwundener Tatverdächtiger Einige Spuren gab es aber, wie schon in mehreren Zeitungsartikeln und nun auch im Buch noch einmal geschildert wird. Darunter diejenige, die zu einem Cousin von Robert Siegrist führte: Adolf Siegrist, welcher in «Hoffen auf Aufklärung» als jähzorniger, aufgrund seiner Kleinwüchsigkeit oft verspotteter Waffennarr beschrieben wird, der vor der Tat Munition gekauft hatte, die zur Tatwaffe passte, und kein stichhaltiges Alibi hatte. Zu einer Festnahme kam es aber nie. Dieser Cousin starb noch vor Beginn der 80er-Jahre eines natürlichen Todes. Verhört wurde auch Carl Doser – der registrierte Besitzer der Tatwaffe, der 1976 der Polizei angab, die Waffe weiterverkauft zu haben. Gefunden wurde diese Tatwaffe nicht – bis 20 Jahre später eine Wohnung in Olten saniert wurde. Dort wurde das Gewehr gefunden, zusammen mit dem Pass von Doser. Die Wohnung hatte seiner damals bereits verstorbenen Mutter gehört. Doser selbst gilt seit 1977 – nach zwei Einvernahmen durch die Polizei – als unauffindbar. Gegen Adolf Siegrist und Carl Doser wurden 2013 erneut Vorwürfe erhoben. Ebenso gegen einen Rentner, der mit den beiden unter einer Decke gesteckt und mit ihnen im Kleinbasler Waffenhändler-Milieu verkehrt haben soll. Ein ehemaliger Freund des beschuldigten Rentners sagte damals, Doser habe die Waffe dem Rentner verkauft, Cousin Siegrist hätte die Munition beschafft. So hätten sie zusammen den Anschlag geplant. Laut Hausers Schilderungen soll dieser dem Vater Siegrist gegolten haben. Sein Sohn kann sich nicht genauer erklären, wieso. Die Vorwürfe liessen sich aber wieder nicht erhärten. Auch diese Spur führte ins Nichts.

Die spektakulärsten Mordfälle im Kanton Solothurn 1992, Gerlafingen Die «Schlafzimmerräuber» verbreiteten Angst im Mittelland: Die Bande stieg nachts bewaffnet in Wohnungen ein und raubte ihre Opfer aus. In Gerlafingen wurde eine 81-Jährige in ihrem Bett gefesselt und geknebelt, sodass sie erstickte. Der Fall wurde aber nie aufgeklärt. Der angebliche Anführer der Bande wurde 1995 zwar in Solothurn verurteilt, sass dann aber noch in Deutschland für andere Delikte hinter Gittern. 2010 stellten die Solothurner Behörden aufgrund eines früheren Formfehlers das Verfahren ein. Der Enkel der Verstorbenen wehrte sich dagegen. Ohne Erfolg. 2013 entschied auch das Bundesgericht, der Enkel sei nicht einspracheberechtigt. So bleibt der Schlafzimmermord ungelöst. 1993, Dulliken Zu einem weiteren tödlichen Überfall auf einen Rentner kam es, als ein 80-Jähriger in seinem Haus überwältigt und geknebelt wurde. Er erstickte. Fast 20 Jahre lang wurde kein Täter geschnappt. Dann kam der Fall wieder ins Rollen. 2011 folgte ein entscheidender, anonymer Hinweis. Dank diesem, DNA-Analysen und verdeckten Ermittlungen konnten zwei Serben für den Mord verantwortlich gemacht werden. Der Mittäter wurde zu 8 Jahren verurteilt, der Haupttäter 2014 in Serbien festgenommen. 1994, Hägendorf Ein ehemaliger Bodybuilder erschoss aus Eifersucht seine Ex-Freundin und deren Bruder. Der Täter konnte zwar gefasst werden. Nachdem er 2011 entlassen worden war, wurde der Ex-Bodybuilder 2015 aber wieder rückfällig. Er erstach eine 64-Jährige in Frenkendorf im Kanton Baselland. Erneut handelte es sich dabei um eine Ex-Freundin des Täters, der nach dieser Tat vom Basler Strafgericht verurteilt und verwahrt wurde. 2000, Dulliken Der heute als Maskenmörder von Dulliken bekannte Täter verübte damals einen tödlichen Raubüberfall auf ein Restaurant mit einem Komplizen, während zwei Komplizinnen draussen Wache standen. Als die Gäste sich wehrten, erschoss der Maskenmörder zwei von ihnen. Drei weitere wurden schwer verletzt. Alle am Überfall Beteiligten konnten geschnappt werden. Der Maskenmörder sitzt bis heute hinter Gittern. Letztes Jahr wurde sein Antrag auf Freilassung abgewiesen. 2009, Grenchen Es ist der wohl bekannteste Mordfall im Kanton seit dem Fünffachmord von Seewen: Der Schenkkreis-Mord. Zu dieser Zeit kam es im Kanton zu rund 20 Anzeigen gegen die Schenkkreis-Organisationen. In diesen Schneeballsystemen zahlten neue Mitglieder bisherigen Tausende von Franken – und hofften im System aufzusteigen und dann ebenfalls von Neueintretenden Geld zu erhalten. Die Mord-Opfer waren in diesem Milieu. Die Täter – zwei Männer und eine Frau – hofften, bei der dreiköpfigen Familie Geld zu finden. Erfolglos. Mutter und Tochter wurden mit einem Plastiksack erstickt, der Vater erschossen. Der Fall wurde schnell aufgeklärt. 2015 bestätigte das Bundesgericht die lebenslangen Strafen für die Täter. 2012, Oensingen Bei diesem Doppelmord handelte es sich um einen Streit zwischen zwei albanischen Familien, der tödlich endete. Vater und Sohn der einen erschossen Vater und Sohn der anderen Familie. Ein weiterer Verwandter wurde angeschossen. Der Sohn meldete sich selbst bei der Polizei. Er habe seine Schwester aus den Fängen der Familie ihres Mannes befreien wollen. Der Sohn wurde zu 20 Jahren Haft verurteilt. Sein Vater erhielt 17 Jahre, reiste dann aber aufgrund eines Arztzeugnisses nach Kosovo. Erst Anfang Jahr kehrte er zurück, um seine Strafe zu verbüssen.

Keine neuen Ermittlungsansätze – aber weiterhin Hinweise Der Sohn der Opfer erhält laut Hausers Schilderungen bis heute noch Hinweise. Diese hätten ihn aber noch keinen Schritt weitergebracht. Bei der Kantonspolizei Solothurn heisst es auf Anfrage: «Der Fünffachmord bewegt in der Tat auch heute noch.» In den vergangenen Jahren seien bei der Kantonspolizei immer wieder Hinweise dazu eingegangen. «Neue Ermittlungsansätze ergaben sich daraus nicht», so Mediensprecher Andreas Mock. Der Mord ist zudem verjährt, was es laut Mock der Polizei unmöglich mache, noch «strafprozessual zu ermitteln». Den eingegangenen Hinweisen sei man im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten zusammen mit der Staatsanwaltschaft des Kantons nachgegangen. Das heisst: Die Polizei kann Hinweise zwar noch aufnehmen und diesen ein Stück weit nachgehen; Hausdurchsuchungen, Verhöre ohne Einwilligung oder gar Festnahmen kann sie aber nicht mehr durchführen. Würde noch ein Täter gefunden, könnte dieser auch nicht mehr bestraft werden. Glaubt die Polizei überhaupt noch an eine Aufklärung? Diese Frage könne man nicht beantworten, so Mock, da man keine Prognosen abgebe.

«Hoffen auf Aufklärung»: Verjährung abschaffen? Im Buch «Hoffen auf Aufklärung» befasst sich der Autor Walter Hauser auch mit der Verjährung. Diese tritt in der Schweiz bei Mord nach 30 Jahren ein. Der Rechtswissenschafter, der in den 70er- und 80er-Jahren als freier Journalist über Kriminalfälle berichtete, schreibt im Vorwort, dass ihn einige dieser Fälle nie mehr losgelassen hätten – diese schildert Hauser im Buch. So geht es in einem Kapitel etwa über den Kristallhöhlenmord von Oberriet im Kanton St. Gallen. 1982 verschwanden zwei Mädchen auf einer Velotour. Einige Tage später fand ein Wanderer die Leichen der beiden Mädchen unterhalb einer Höhle. Die Tat bleibt ungeklärt. Ein anderes Kapitel des Buches ist dem ebenfalls ungelösten Fall von Braunwald gewidmet: Bei einer Wanderung eines Ehepaars im Kanton Glarus kam die Frau ums Leben – bis heute ist nicht abschliessend geklärt, ob durch einen Steinschlag oder einen Schlag mit dem Stein auf den Kopf durch den Ehemann.

Die Fälle, die Hauser schildert, sind nicht nur ungelöst, sondern auch allesamt verjährt. Deshalb könnte ein Täter heute gar nicht mehr belangt werden. Hauser, der früher grundsätzlich ein Befürworter der Verjährung war, schreibt, nach seinen Recherchen und Gesprächen mit Angehörigen sei er mittlerweile vom Gegenteil überzeugt. Es sei eine Illusion zu glauben, dass dreissig Jahre nach einem Mord Normalität ins Leben der Betroffenen zurückkehre. (NKA) «Hoffen auf Aufklärung – Ungelöste Morde in der Schweiz zwischen Verfolgung und Verjährung», Walter Hauser, Limmataler Verlag, 144 Seiten, Fr. 26.–.