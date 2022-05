Verheerendes Wochenende Brände Nummer neun, zehn und elf im Wasseramt – das Bauernhaus in Kriegstetten war bis vor kurzem noch bewohnt Die Brandserie im Wasseramt geht weiter. Drei weitere Male brannte es dieses Wochenende: Bei einer Schreinerei und einer Lagerhalle in Obergerlafingen sowie bei einem Bauernhaus in Kriegstetten. Verletzt wurde niemand.

Grosser Sachschaden in der Schreinerei. Corinne Glanzmann

Elf Mal. So oft hat es mittler­weile seit Anfang April im Wasseramt gebrannt. Drei weitere Brände kamen allein dieses ­Wochenende dazu.

Zuerst brannte es in der Nacht auf Samstag in Kriegstetten in einem seit kurzem un­bewohnten Bauernhaus an der Hauptstrasse. Ein Taxifahrer meldete um 3.20 Uhr den Brand einer Polizeipatrouille. Das ­Feuer konnte daraufhin schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

Gleich zwei Mal brannte es dann in der Nacht auf Sonntag in Obergerlafingen. Der Alarm ging bei der Polizei kurz vor ein Uhr ein: Eine Lager- und Bereitschaftshalle an der Hauptstrasse brenne. Als die Patrouillen ausrückten, merkten sie bei der Anfahrt, dass nur ­wenige hundert Meter entfernt auch eine Schreinerei in Flammen steht. Mehrere Feuerwehren aus der Region mussten ­aufgeboten, ein Wohnhaus sicherheitshalber evakuiert ­werden.

Verletzt wurde aber auch bei diesen Bränden niemand. Es entstand jedoch grosser Sachschaden an den beiden Gebäuden. Die Löscharbeiten in der Lagerhalle dauerten mehrere Stunden. Dies, weil gemäss Polizei Acrylglas gebrannt habe, welches man kontrolliert herunterbrennen lassen musste. Wegen der Löscharbeiten war die Hauptstrasse in Obergerlafingen mehrere Stunden lang ­gesperrt.

Die Löscharbeiten in der Lagerhalle dauerten mehrere Stunden. Corinne Glanzmann

Auch bei diesen Bränden liegt der Verdacht nahe, dass es sich um Brandstiftung gehandelt haben muss. Der mutmassliche Brandstifter oder die mutmassliche Brandstifterin ist aber noch immer nicht gefasst. So schreibt die Kantonspolizei auch in der jüngsten Mitteilung, dass sie Zeugen der Brände sucht. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn zu melden (unter der Nummer 032 627 70 00).

Die Brandserie im Wasseramt:

Menschen wurden bei der Brandserie im Wasseramt bisher keine verletzt. Jedes Mal brannte es – von einer Ausnahme abgesehen – in einer Nacht auf einen Samstag oder Sonntag. Und jedesmal brannte es in unbewohnten Gebäuden: in Waldhütten, Klubhäusern, Ställen oder Lagerhallen. Bei einem Stallbrand starben allerdings ­einige Schafe.

Das Bauernhaus in Kriegstetten in der Nacht auf Samstag war nun das erste Wohnhaus, in welchem es brannte. Doch zum Brandzeitpunkt war es unbewohnt: Der ehemalige Bewohner war eine Woche vorher ausgezogen, wie er gegenüber Tele M1 sagte.