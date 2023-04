Verheerender Pfosten Nach RBS-Entgleisung: Weitere Details zum Unfallhergang – Bund eröffnet eine Untersuchung Der RBS kann auf der Strecke Solothurn–Bern wieder Doppelspurbetrieb fahren. Dies, nachdem ein Unwetter vor zwei Wochen einen Zug entgleisen liess und umfangreiche Reparaturarbeiten nötig machte. Zudem läuft eine weitere Untersuchung zu den Ursachen.

Ein Teil des Zuges kippte, der andere blieb auf dem Gleis. Bild: Keystone

Es klang zunächst unglaublich: Eine Windböe war Ende März derart heftig, dass sie einen RBS-Zug bei Büren zum Hof aus den Gleisen hob und teilweise umkippte. Ein Dutzend Personen wurden verletzt, eine davon schwer. Nun will die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) eine Untersuchung eröffnen, um herauszufinden, was genau passiert ist. Das schreibt die Sust im Vorbericht, den sie am Mittwoch veröffentlicht hat.

Der Triebwagen der Komposition wird nach dem Unfall in Büren zum Hof geborgen. Bild: zvg

Der Vorbericht versteht sich als «provisorische Orientierung» über den Hergang des Unfalls, aber ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Erst die nun eröffnete Untersuchung werde dies ermöglichen. Allerdings macht die Sust keine Angaben, bis wann die Untersuchung abgeschlossen sein soll.

RBS arbeitete rund um die Uhr an der Behebung der Schäden an der Bahninfrastruktur. Bild: Keystone

Mittlerweile sind weitere Details bekannt. Gemäss Angaben der RBS kippte am Freitag, 31. März, kurz vor 17 Uhr der vordere Teil eines RBS-Regionalzuges, der in Doppeltraktion von Solothurn in Richtung Bern unterwegs war. Der vorderste Wagen prallte dabei frontal in einen Fahrleistungsmast, riss diesen ganz um und drückte einen zweiten aus dem Fundament.

Ein Fahrleitungsmast wurde komplett umgerissen, ein zweiter wurde aus dem Fundament gedrückt. Bild: Keystone

Der hintere Teil blieb auf den Gleisen, rollte noch ein Stück auf den Schienen weiter und verkeilte sich schliesslich im vorderen, entgleisten Zugteil. Wie die «Berner Zeitung» schreibt, hatte der Lokführer aufgrund des starken Windes von der Seite vorsichtshalber die Geschwindigkeit reduziert. Durch das verlangsamte Tempo sei der Zug dann nur langsam gekippt, was wohl Schlimmeres verhindert habe.

Bild: Keystone

Ein Wagen kippte nicht gänzlich, er wurde von einer kurzen Leitplanke gestoppt. Er blieb schräg stehen und ermöglichte so den Passagieren, durch ein Fenster aus dem Zug zu klettern. Bei den anderen Wagen war ein Ausstieg durch die Fenster nicht möglich, weil sie entweder zum Boden lagen oder von unten nicht zu erreichen waren.

Im Zug befanden sich 54 Personen, als dieser kippte. Zwölf Personen verletzten sich, ein Mann schwer, dieser wurde mit der Rega ins Spital geflogen. Der Mann verletzte sich deshalb schwer, weil der Zug beim Umkippen auf den Pfosten eines Zaunes fiel, der sich ins Zuginnere bohrte. Offenbar traf der Pfosten dann im Zug den Mann und verletzte ihn.

Bild: zvg

Am Unfallort war ein Care-Team im Einsatz, verschiedene Rettungskräfte und RBS-Mitarbeitende arbeiteten zusammen. In einer Mitteilung schrieb der RBS: «Der RBS ist erschüttert und tief betroffen vom Unglück und wünscht den verletzten Personen baldige und gute Genesung.»

Das beschädigte Gleis musste zwischenzeitlich gesperrt werden, der Fahrplan wurde wieder eingleisig geführt. Erst im Dezember konnte durch das zweite Gleis auf der Strecke Solothurn–Bern ein engerer Fahrplan eingeführt werden. Seither standen Pendlern vier Regioexpress- und zwei S-Bahn-Verbindungen pro Stunde zur Verfügung.

Weiterer Zwischenfall in Lohn-Lüterkofen Am 31. März war zunächst unklar, ob es auch in Lohn-Lüterkofen im Zusammenhang mit dem Unwetter zu einem Unfall gekommen war. Der Kantonspolizei Solothurn war am Freitagabend kein Vorfall bekannt. Später bestätigte RBS aber: Etwa zur selben Zeit wie in Büren zum Hof kam es in Lohn-Lüterkofen zu einem Zwischenfall. Ein unbekannter Gegenstand war während der Fahrt in die Frontscheibe eines RBS-Zuges eingeschlagen und habe die Scheibe zerstört. Fahrgäste seien keine verletzt worden, ein Polizeieinsatz nicht notwendig gewesen, so RBS.

Bild: Keystone

Neben den Masten und der auf mehreren hundert Metern heruntergerissenen Fahrleitung wurde auch der Kabelkanal über eine grosse Strecke abgedeckt und beschädigt. Die Masten wurden neu gestellt, die Leitung wieder eingerichtet.

An den Gleisschienen war es zu Verwerfungen gekommen, welche wieder zurechtgebogen werden konnten. Mehrere kaputte Betonschwellen mussten zudem ersetzt werden, wie RBS-Sprecherin Christine Schulz gegenüber der «BZ» sagte.

Bild: Keystone

Seit Karfreitag ist der RBS-Betrieb nun wieder auf normalem Niveau, das zweite Gleis bei Büren zum Hof kann wieder genutzt werden. Die Kosten, die durch den Unfall an Rollmaterial und Infrastruktur entstanden sind, kann RBS noch nicht beziffern.