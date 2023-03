Vereiste Scheibe Zwei Fussgängerinnen in Grenchen von Lieferwagen erfasst – beide mussten ins Spital Ein Lieferwagen hat zwei Fussgängerinnen am Dienstagmorgen angefahren. Die Gründe sind bisher noch unklar – vermutlich war die Frontscheibe vereist oder beschlagen und hat dem Fahrer die Sicht erschwert.

In Grenchen kam es am Dienstagmorgen kurz nach 7 Uhr zu einer Kollision. Ein Lieferwagen fuhr auf Höhe der Bushaltestelle Bahnhof Nord zwei Fussgängerinnen an, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt. Nach ersten Erkenntnissen war die Frontscheibe seines Fahrzeuges beschlagen respektive vereist.

So sah die Scheibe des Lieferwagens aus. zvg

Nachdem der Lenker nach eigenen Aussagen sein Fahrzeug bis zum Stillstand stoppte und im Anschluss wieder weiterfahren wollte, kam es aus noch zu klärenden Gründen zur Kollision. Beide Frauen stürzten und verletzten sich. Sie mussten mit einer Ambulanz zur Kontrolle in ein Spital gebracht werden.