Verein Benevol wünscht sich mehr Anerkennung für Freiwillige

Gerade im Altersbereich werde wegen der Bevölkerungs- entwicklung der Bedarf an Unterstützung wachsen. Es geht zum Beispiel um Besuchs- und Begleitdienste, die verhindern, dass Menschen vereinsamen.

Benevol berät Freiwillige sowie die Organisationen und Gemeinden, bei denen sie sich engagieren. «Die ‹Benevol Standards› sollen dafür sorgen, dass Freiwillige sorgfältig eingeführt werden, versichert sind und Wertschätzung erhalten», so Fuchs. Um Engagement zu fördern, brauche es Öffentlichkeitsarbeit und gute Freiwilligenkoordination in den Organisationen. «Die Mitfinanzierung durch die öffentliche Hand ist entscheidend, damit diese Aufgaben professionell geleistet werden können», so Fuchs. Dies findet auch neu Nationalrätin Franziska Roth, die sich mit einem Grusswort an die Freiwilligen wandte.

Iris Lemp in der Ludothek: «Leihen statt kaufen»