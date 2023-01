Verdacht Zullwil und Fehren: Zwei mutmassliche Diebe nach Meldungen aus der Bevölkerung festgenommen Nach Meldungen aus der Bevölkerung über verdächtiges Verhalten konnte die Kantonspolizei Solothurn am Montagvormittag zwei Männer anhalten und festnehmen. Sie stehen in Verdacht, in Zullwil und Fehren Diebstähle begangen zu haben.

Im Zuge der Fahndung konnte die Kantonspolizei in Zullwil zwei verdächtige Personen entdecken und anhalten. (Symbolbild) Kapo Solothurn

In der Nacht auf Montag gingen bei der Kantonalen Alarmzentrale Meldungen über verdächtiges Verhalten in Fehren und in Zullwil ein. Unbekannte sollen um Häuser geschlichen sein, Fahrzeuge durchsucht und Diebstähle begangen haben, so informiert die Kantonspolizei Solothurn am Dienstag.

Im Zuge der Fahndung konnte die Kantonspolizei in Zullwil zwei verdächtige Personen entdecken und anhalten. Sie trugen mutmassliches Deliktgut bei sich und stehen in Verdacht, verschiedene Diebstähle begangen zu haben. Die beiden 22- und 26-Jährigen wurden für weitere Abklärungen vorübergehend festgenommen.