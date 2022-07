Verbrechen Mann in Niederbipp erschossen: Nun wurde das Opfer identifiziert Der Mann, der am Sonntag in Niederbipp bei einer Schiesserei getötet wurde, ist formell identifiziert. Es handelt sich um einen 26-jährigen Rumänen.

Die Identität des Mannes, der am Sonntag in Niederbipp erschossen wurde, ist formell geklärt. Es handelt sich um einen 26-jährigen im Kanton Bern wohnhaften Rumänen, wie die Kantonspolizei Bern am Dienstagabend mitteilt.

Gemäss den Ermittlungen hatte ausschliesslich der mutmassliche Täter eine Schusswaffe eingesetzt. Damit gab er mehrere Schüsse ab, wobei zwei Schüsse das 26-jährige Opfer trafen. Wie die Untersuchungen am Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern ergeben hätten, verstarb das Opfer an den Folgen einer dieser Schussverletzungen.

Der Mann, der von einem weiteren Schuss getroffen wurde, konnte nach der Tat selbstständig flüchten und wurde von den umgehend ausgerückten Rettungskräften erstversorgt und ins Spital gebracht.

Gemäss den ersten polizeilichen Abklärungen handelt es sich bei der sichergestellten Schusswaffe um die Tatwaffe. Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau laufen umfangreiche Ermittlungen zur Tat. (mgt)