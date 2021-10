Veranstaltungshinweis Herbstkonzert auf Schloss Waldegg mit dem Schweizer Klaviertrio Das Schweizer Klaviertrio kehrt am Sonntag, 31. Oktober, auf das Schloss Waldegg zurück. Auf dem Programm des Konzertabends stehen Werke von Clara und Robert Schumann sowie Anton Arensky.

Das Schweizer Klaviertrio mit Martin Lucas Staub, Angela Golubeva und Joël Marosi. zvg

Auf dem Schloss Waldegg findet am Sonntag, 31. Oktober, ein Herbstkonzert mit dem Schweizer Klaviertrio statt. Wie die Stadt Solothurn mitteilt, ist es nach dem «grossen Erfolg des letztjährigen Extrakonzerts» eine Rückkehr des Trios nach Feldbrunnen-St. Niklaus.

Das Schweizer Klaviertrio besteht aus Angela Golubeva (Violine), Joël Marosi, (Violoncello) und Martin Lucas Staub (Klavier). Es habe sich seit seiner Gründung im Jahr 1998 einen «bemerkenswerten Ruf als Ensemble von aussergewöhnlicher Homogenität und grosser Ausdruckskraft erworben», so der Veranstaltungstext.

Das Trio ist mehrfach preisgekrönt (Brahms-Wettbewerb in Österreich, Swiss Ambassador’s Award London) und hat in über 40 Ländern Konzerte gegeben. Es wird regelmässig zu internationalen Festivals eingeladen und führte Tripelkonzerte mit Orchestern in aller Welt durch, heisst es weiter. Die Diskografie des Schweizer Klaviertrios reiche von den Klassikern des Repertoires bis zu zeitgenössischen Werken.

Am Konzertabend im Schloss Waldegg spielt das Ensemble ein «durch und durch romantisches Programm» mit Werken von Clara und Robert Schuhmann sowie Anton Arensky.