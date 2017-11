«Für mich als Balsthaler ist der Einsatz gegen dieses unnötige Strassenprojekt eine Herzensangelegenheit», schreibt Fabian Müller, Präsident der Sektion Solothurn des Verkehrs-Clubs der Schweiz (VCS) in einem Flugblatt mit Einzahlungsschein gegen das Projekt Verkehrsanbindung Thal, welches dieser Tage an die VCS-Mitglieder versandt worden ist. Seit 15 Jahren beschäftige er sich mit der Verkehrssituation in der Klus, doch dieses mit 65 Mio. Franken veranschlagte Projekt müsse abgelehnt werden: «Es ist zu teuer. 65 Mio. Franken bedeuten einen Meter Strasse für 60'000 Franken», ist zu lesen.