Zwei Wochen lang war Musiker Adnan Mursula, bekannt als «Ay Dee», seinen Führerschein los. Der Grund: Bei einer Polizeikontrolle wurde er positiv auf Amphetamine getestet, obwohl er nur Red Bull getrunken hatte.

Dabei soll es sich aber nicht um einen Einzelfall handeln. Wie «Blick» berichtet, warnt Wolfgang Weinmann vom Insititut für Rechtsmedizin der Universität Bern vor Falschergebnissen. Je nach Anbieter könne jeder vierte Drogenschnelltest falsche Ergebnisse liefern. Besonders der Nachweis von Amphetaminen sei wegen Kreuzreaktionen anderer Stoffe häufig falsch. Doch das ist nicht das einzige Problem der Drogenschnelltests: Laut der Kantonspolizei Zürich funktionieren die Drogenvortests für die meisten Medikamente und Designerdrogen nicht. Die Zürcher und die Korps von St. Gallen sowie Graubünden haben die Vortests deshalb abgeschafft. In Zürich wird auf das Urteilsvermögen der zuständigen Polizisten gesetzt.

Das hat auch Adnan Mursula erlebt: «Vor etwa einem Jahr war ich mit dem Auto in Zürich unterwegs und wurde auch angehalten. Ich musste einen Drogen- und Alkoholtest machen», erinnert sich der 34-Jährige. «Auch da war der Alkoholtest negativ, der Drogentest zeigte aber Amphetamine an.» Damals konnte er den Polizisten erklären, dass er nur Red Bull getrunken habe. «Sie haben mir mit der Taschenlampe in die Augen geleuchtet und einen Pupillentest gemacht. Danach haben sie mich weiterfahren lassen.» Anders in Biberist. Dort nahm ihm die Polizei sogleich den Führerschein ab und verordnete eine Blutprobe.

Solothurner Polizei erklärt sich

«Es ist Aufgabe der Polizei, für eine hohe Verkehrssicherheit die Fahrfähigkeit von Lenkern im Strassenverkehr festzustellen», erklärt Andreas Mock, Mediensprecher der Kantonspolizei Solothurn. «Dafür tragen wir eine Verantwortung. Im Vorgehen gibt es in der Tat leichte Unterschiede in einzelnen Kantonen.» In Solothurn ist der Drogentest als Unterstützung gedacht, um den subjektiven Eindruck mit einem objektiven Testverfahren zu ergänzen. «Mit dieser mehrstufigen Praxis machen wir mehrheitlich sehr gute Erfahrungen», so Mock. «2016 wurden von uns rund 270 Fälle beanzeigt, wo Autofahrer nachweislich unter Einfluss von Drogen unterwegs waren. Natürlich wurden viel mehr Tests durchgeführt, die allerdings negativ ausfielen.»

Der Sprecher räumt ein, dass offenbar eine Schwierigkeit bei der Anzeige von Amphetamine bestehe. «Das behalten wir im Kanton Solothurn im Auge und analysieren das gründlich.» Gefragt seien dabei auch Erfahrungen aus anderen Kantonen. Mock betont: «Ob dies zu einer Änderung der Praxis führt oder zu einem anderen Produkt für einen ergänzenden Vortest, können wir noch nicht sagen.»