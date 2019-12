Unwissen führt zu Vorurteilen: CFS-Erkrankte werden oft als «Simulanten» abgetan

Chronic Fatigue Syndrome Die Weltgesundheitsorganisation führt die sogenannte Diagnoseklassifikation ICD-10. In dieser ist auch CFS registriert. Laut der Präsidentin von CFS Schweiz, Nicole Spillmann, wird die Erkrankung bei uns aber trotzdem nicht anerkannt. So würden Betroffene als «Hypochonder und Simulanten» abgetan, und die Invalidenversicherung behandle CFS als nicht anerkanntes Krankheitsbild. Wie kann das sein, wenn die Weltgesundheitsorganisation CFS anerkennt?

Laut Spillmann herrscht in der Schweiz grundsätzlich «Hilflosigkeit» und «Überpsychiatrisierung», wenn es um CFS geht. So gebe es in der Schweiz nur zwei Handvoll Ärzte, die sich mit der Krankheit auskennen und auch festhalten können, inwiefern die Krankheit beispielsweise zu Arbeitsunfähigkeit führen kann. Eine erfolgreiche Therapieform gibt es bis heute nicht. So würden Betroffene oftmals psychiatrisch behandelt, so Spillmann, was im Kampf gegen die Erkrankung des Nervensystems wenig bringt.

Das Unwissen zeigt sich etwa in der Beantwortung des Bundesrates auf eine Anfrage zum Thema, die vor rund einem Jahr behandelt worden ist. «Dem Bundesrat sind in der Schweiz keine Studien zur Myalgischen Enzephalomyelitis (ME, auch Chronic Fatigue Syndrome (CFS) genannt) bekannt. Inwiefern in der Schweiz in die Entwicklung von Therapien und die Forschung investiert wird, entzieht sich ebenfalls seiner Kenntnis.» Und weiter: «Der Bundesrat hat keine Informationen über die Art und Menge der Behandlungen in der Schweiz.»

Unwissen führt zu Stigmatisierung

Wenn es schon in der Medizin kaum Wissen zur Krankheit gibt – dann herrscht auch in der Gesellschaft ein grosses Stigma. «Das verschlimmert die Symptome, weil es Stress auslöst, da bin ich mir sicher», sagt Spillmann. Die Vorurteile, respektive das Unwissen, hätten aber noch andere Folgen: «Die IV nutzt unserer Ansicht nach diese komplexe Situation für sich aus und befindet oft die Diagnose CFS als nicht existierend.»