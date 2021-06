Unwetter Kantonspolizei Solothurn: Über 50 Meldungen zu Wassereinbrüchen Die Kantonspolizei Solothurn gibt bekannt, dass über 50 Meldungen am Mittwochabend zu Wassereinbrüchen eingegangen sind. Verletzte Personen seien jedoch bisher keine bekannt.

Bei den Fliessgewässer im Kanton Solothurn ist zur Zeit Vorsicht geboten (Symbolbild). Donato Caspari

Über 50 Meldungen zu Wassereinbrüche in Liegenschaften und überflutete Strassenabschnitte sind am Mittwochabend, zwischen 19.30 und 22.00 Uhr, bei der Alarmzentrale der Kantonspolizei Solothurn eingegangen. Betroffen von den Gewittern waren insbesondere die Bezirke Niederamt, Wasseramt, Dorneck und Thierstein. Von verletzten Personen hat die Kantonspolizei bisher keine Kenntnisse. Die Fliessgewässer im Kanton Solothurn (Aare, Emme und Birs) führen zurzeit sehr viel Wasser – beim Aufenthalt an einem Fluss sei darum Vorsicht geboten, so die Kantonspolizei. (kps)