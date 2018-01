817 Meldungen allein aus den Bezirken Thal und Gäu

Kein Wunder: Denn via Telefon, Mail und per Brief gehen bei der SGV immer noch ununterbrochen Schadenmeldungen aus dem ganzen Kantonsgebiet ein. Entsprechend korrigiert Schüpbach die anfänglich erwartete Zahl von 3000 Gebäudeschadenfällen auf letztlich «deutlich über 3000». Das seien von einem Ereignis mehr als sonst in einem ganzen Schadenjahr. 817 Schadenfälle seien allein aus der am stärksten betroffen Region Thal-Gäu eingegangen.