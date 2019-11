Unsere Leser haben gewählt: Das sind die 10 beliebtesten Wild-Beizen im Kanton Solothurn

«Wo gibt's das beste Wild im Kanton Solothurn?» fragten wir unsere Leserinnen und Leser auf Facebook. Die Antworten erreichten uns zahlreich. Alle genannten Restaurants in der Region stellten wir Ihnen online zur Abstimmung. In diesem Artikel finden Sie die Liste mit den zehn Wild-Beizen, die am meisten Stimmen erhielten.