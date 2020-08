«Unsere Bedürfnisse werden ignoriert»: Landwirte kritisieren wegen Sanierung der Passwangstrasse den Kanton

«Der Kanton Solothurn geht unbeirrt den eingeschlagenen Weg mit der Sanierung der Strasse über den Passwang weiter», sagt Christoph Saner. Er ist Landwirt auf dem Dubhof in Ramiswil, in Beinwil aufgewachsen und als Fürsprecher der Landwirte am Passwang seit der Sanierung der Passstrasse tätig. «Als Landwirt und direkt Betroffener von den baulichen Massnahmen ist man das letzte Glied in der Kette», beschreibt er das Gefühl seiner Berufsgenossen am Passwang. «Der Kanton ignoriert die Bedürfnisse der Bauern.»

Mit aller Arroganz werde ein Strassenbauprojekt gepusht, das nur eines wolle: eine 1000-prozentige Sicherheit für den Strassenbenutzer auf Kosten der Landwirte am Passwang. «Die Bewirtschaftungsmöglichkeit und der Verschleiss an Kulturland spielen scheinbar dabei keine Rolle», so Saner.

Er beschreibt einen konkreten Problemkreis, das Wasser im Passwanggebiet: «Mit dem gesammelten Strassen- und Hangwasser werden beidseits des Passwangs kleinste Bächlein geflutet und damit ausgeschwemmt. So wird die Bewirtschaftung enorm erschwert.» Die vorgebrachten Argumente seitens der Landwirte würden durch die Planer und Beamten einfach ignoriert. Er meint gar: «Mit Täuschungen wird versucht, die Bauern zu verunsichern», kritisiert Saner die Behörden.