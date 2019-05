Das Datum für das Eröffnungsfest des Uferparks ist gut gewählt. Künftig kann Luterbach immer Ende Mai rund um den 24. mit einem Parkfest glänzen und die Sommersaison starten. Wenn die Gemeinde bis dann auch den Park übernehmen will. Mit dem Fest kann darauf hingewiesen werden, dass hier am Ufer der Aare zwischen alter Industrie auf der Nordseite und neuer Industrie auf der Südseite dem Volk etwas, man muss es schreiben, «Unglaubliches und Einzigartiges» geschenkt wurde. Die Worte stammen von Kantonsbaumeister Bernhard Mäusli.

Das Echo der Besucherinnen und Besucher ist dementsprechend. Da ist nichts von Kritik zu hören, so vielfältig ist das Angebot, so spektakulär sind die Aussichten und so gross ist der Park, in dem man, schreitet man ihn ab, stundenlang verweilen kann. «Bis anhin finden wir solch eine Anlage vielleicht in einer Grossstadt wie München oder Berlin. In der Schweiz hat es einzelne Ecken, die ähnlich sind, aber niemals an das Ambiente dieses Uferparks herankommen», so das Urteil eines Besuchers, der auf der Plattform gerade den Blick über die Aare und die alte Industrieanlage auf der Nordseite schweifen lässt. «Das gibt sicher einen Sommerplatz», ergänzt seine Partnerin.

Einmalige Kombination

«Fantastisch. Man sieht etwas und es wird etwas gemacht», urteilt ein anderer Besucher, der mit seinem Oldtimer gekommen ist. «Wir sind zum Park, wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Das müssen wir nun ausnützen.» Zwei Besucher, die vom Sportzentrum über die neue Promenade zum Begegnungsplatz des Uferparks gekommen sind, finden die Anlage überwältigend. «Es ist genial. Mit gefällt auch die Kombination mit dem alten Industrieareal der ehemaligen Cellulose. Und man erfährt auch immer wieder Geschichtliches.»