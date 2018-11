Pendler in der Region Olten mussten in den vergangenen Wochen viel Geduld aufbringen. Aber nicht nur dort. Schweizweit kam es zu überdurchschnittlich vielen Verspätungen. Die Webseite Pünktlichkeit.ch zeigt, dass das nicht nur eine subjektive Wahrnehmung war. Wenn man das Mass der SBB nimmt, dass jeder Zug mit über drei Minuten als verspätet gilt, so entspricht dies auf der Paradestrecke Bern – Zürich jedem zweiten Zug.

SBB-Sprecher Christian Ginsig bestätigt diese Zahlen gegenüber SRF. «Wir nehmen das Thema sehr ernst», so Ginsig, «weil die Pünktlichkeitswerte nicht dem entsprechen, was wir anbieten wollen.»

Die Gründe für die vielen Störungen seien unterschiedlich. Defekte Züge oder Stellwerkprobleme nennen die SBB etwa. Diese hätten keinen Zusammenhang miteinander, auch deshalb sei es nicht möglich, konkret auf die Verspätungen zu reagieren. «Eine Lösung hier und jetzt zu formulieren, ist im Moment sehr schwierig», so Ginsig.

Einige Störungsmeldungen vom November – besonders betroffen ist der Raum Olten: