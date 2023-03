Ungerechtigkeit Kein Ausgang aus dem Gefängnis: Jetzt interveniert das Bundesgericht im Falle eines Schenkkreismord-Mittäters Damit der Schenkkreis-Mörder in den begleiteten Ausgang darf, sollte er eine Therapie vollziehen. Nach einem Versetzung in die Strafanstalt Thorberg wurde diese aber nie durchgeführt. Dies geschah zu unrecht, wie nun das Bundesgericht urteilte.

Einer der Täter der Schenkkreismorde in Grenchen sollte Ausgang bekommen. Doch die Strafanstalt Thorberg verweigerte dem Mann Therapiemöglichkeiten, die er gemäss dem Solothurner Amt für Justizvollzug zwingend machen muss, wenn er Ausgänge in Doppelbegleitung haben will.

Blick durch die Gitterstäbe auf einen Stacheldraht der Justizvollzugsanstalt (JVA) Thorberg. Bild: Alessandro Della Valle

Da die Strafanstalt Thorberg trotz wiederholter Nachfragen des Mannes keine Therapiemöglichkeit bot, hat das Bundesgericht jetzt die Strafanstalt gerügt. Denn das Amt für Justizvollzug hat die Ausgänge bereits vor zwei Jahren unter der erwähnten Auflagen bewilligt.

Laut dem Bericht der «Berner Zeitung» bemerkt das Bundesgericht, dass der Mann nicht gegen seine Pflichten verstossen hat, sondern vielmehr durch die Passivität der Behörden unfreiwillig auf seinen Ausgang verzichten musste.

Die Ausgänge sind Teil der Wiedereingliederung und Resozialisierung. Jetzt müsse sich das Gefängnis sofort darum kümmern, lässt das Bundesgericht verlauten. Personelle Unterbesetzung lässt das Gericht auch nicht als Begründung für die Untätigkeit gelten.

Am 5. Juni 2009 verübten die damals 24 beziehungsweise 32 Jahre alten Schweizer einen Raubüberfall auf die Familie Dubey. Die Familie mit zwei Kindern wurde dabei umgebracht. Die dritte Schuldige, war nicht direkt an der Tat beteiligt, aber im Hintergrund tätig. Das Amtsgericht Solothurn-Lebern verhängte 2012 die Höchststrafe für die drei Täter.