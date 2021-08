Unfall Auffahrunfall auf A1 bei Neuendorf: Auto landet nach Kollision auf dem Dach In der Nacht auf Montag kam es auf der A1 bei Neuendorf zu einer Auffahrkollision. Ein Auto wurde dabei aufs Dach gedreht. Beide Lenker wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Das Heck des Unfallfahrzeugs wurde bei der Kollision eingedrückt. Kantonspolizei Solothurn

In der Nacht auf den Montag kam es kurz vor 2.30 Uhr auf der Autobahn A1 bei Neuendorf zu einem Auffahrunfall. Die beiden Fahrzeuge waren auf Höhe des Migros-Verteilzentrums in Richtung Bern unterwegs. Die Unfallursache ist noch unklar, wie die Kantonspolizei mitteilt. Bei der Kollision wurde der vorausfahrende Kleinwagen gedreht und kam in der Folge in der angrenzenden Böschung auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Beide Autolenker wurden zur Kontrolle in ein Spital gebracht. Ein Abschleppdienst hat die beiden beschädigten Fahrzeuge abtransportiert. (kps)