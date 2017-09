Die Arbeitsgruppe Altwerden im Kanton Solothurn (AL'SO) feiert dieses Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum. 2007 trat die Gruppe erstmals im Rahmen der HESO-Sonderschau an die Öffentlichkeit. Seither organisiert AL'SO jedes Jahr eine Veranstaltung zum Thema Alter und Altwerden im Kanton Solothurn.

Die Arbeitsgruppe besteht aus Vertretern verschiedener kantonaler Organisationen, die für die ältere Generation Dienstleistungen anbieten. Ziel der Gruppe ist es, diese verschiedenen Organisationen besser zu vernetzen und die Angebote so besser an die Öffentlichkeit zu bringen.

Mitgliederorganistionen von AL'SO: Graue Panther, Schweizerisches Rotes Kreuz Solothurn, Spitex Kanton Solothurn, Pro Senectute Kanton Solothurn,

Gemeinschaft Solothurnischer Alters- und Pflegeheime, Bildungszentrum

Gesundheit und Soziales, Olten (nka)