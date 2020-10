Unbekannter prallt ins Heck eines weissen Peugeots und macht sich aus dem Staub

Die Automobilistin war um zirka 6.45 Uhr in einem weissen Peugeot auf dem Überholstreifen der Autobahn A1 in Richtung Bern unterwegs. Im Bereich der Ausfahrt Wangen an der Aare fuhr ihr ein derzeit unbekanntes Auto ins Heck. «Ohne sich um die leicht verletzte Automobilistin und den angerichteten Schaden von mehreren 1'000 Franken zu kümmern, setzte der mutmassliche Unfallverursacher seine Fahrt fort», schreibt die Kantonspolizei Solothurn in einer Medienmitteilung.

Die Polizei habe unverzüglich Ermittlungen zum gesuchten Fahrzeuglenker aufgenommen und suche in diesem Zusammenhang Zeugen. Personen, welche den Unfall beobachtet haben und/oder Angaben zum gesuchten Auto machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Verbindung zu setzen, Telefon 062 311 76 76. (pks)

