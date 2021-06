Klimaspuren ist eine thematisch organisierte Weitwanderung. Ab dem 1. Juni bis am 12. Juli wandert eine Klimagruppe quer durch die Schweiz. Gestartet ist sie in Ilanz (GR), vom 23. bis 27. Juni wird durch den Kanton Solothurn gewandert, bis sie via Bern und dem Jurabogen nach Genf weiterzieht, wo das Wanderprojekt endet. An der Endstation Genf wird der UNO einen Inspektionsbericht über den Stand der Klimakrise in der Schweiz übergeben. Die Kerngruppe mit Sylvain Badan, Zoe Stadler, Lucie Wiget, Köbi Gantenbein sowie Dominik Siegrist leiten abwechselnd die Wanderungen und führen die bis zu 40 Mitwandernden an Orte, die stark vom Klimawandel gezeichnet sind und besuchen Leute, die etwas gegen den Klimawandel unternehmen. Während den 42 Etappen über 700 Kilometer begegnet die bunte Wandergruppe mindestens einem klimapolitisch interessanten Ort und wird mit Referenten sowie Führungen aufgelockert. So berühren die vier bis sieben Stunden langen Etappen alle klimarelevanten Bereiche wie Verkehr, Finanzplatz, Architektur, Forschung, Infrastruktur, Konsum, Energie, Landwirtschaft oder Wald. Am 23. Juni machte die Gruppe erstmals im Kanton Solothurn halt. Die Gruppe Countdown 2030 bestehend aus Architekturschaffenden empfang die Klimaspuren an der Kantonsschule Olten nach deren Wanderung entlang dem AKW Gösgen. Am darauffolgenden Tag ging es weiter zur Ausstellung «Olten erkunden – dere schöne Aare naa» und später in den Wald von Olten über Rumpel bis auf Langenbruck im Baselland. Freitags wurde die Wanderung ab Langenbruck im Naturpark Thal fortgesetzt. Heute (Samstag, 26. Juni) wird die Wandergruppe nochmals in Solothurn halt machen und am Abend ab 20.00 Uhr mit zwei Vertretern von Greenpeace und Fossil Free den Zusammenhang zwischen dem Finanzsektor und der Klimakrise besprechen. Am Sonntag verlässt die Wandergruppe den Kanton entlang der Emme Richtung Burgdorf.

Mitwandern könne jeder. Die einzige Voraussetzung ist die Voranmeldung auf der Website von Klimaspuren – klimaspuren.ch.