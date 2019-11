Umstrittener Entscheid: Künftig sollen bereits 16-Jährige abstimmen dürfen

Wählen und Abstimmen soll ab 16 Jahre auf Gemeindeebene möglich sein. Das verlangt Jonas Hufschmid (CVP, Olten) in einem Vorstoss. Die Regierung soll die notwendigen gesetzlichen Vorarbeiten durchführen, verlangt er weiter und der Solothurner Regierungsrat unterstützt ihn. «Mit einer Anpassung der Kantonsverfassung wird Einwohner-, Bürger- und Kirchgemeinden die Möglichkeit eingeräumt, fakultativ das Stimm- und Wahlrechtsalter auf das vollendete 16. Lebensjahr zu senken», heisst es im vom Regierungsrat bereinigten Vorstosstext.

In der gestrigen Kantonsratsdebatte wurde jedoch darüber heftig diskutiert. Und zwar so heftig, dass die frisch gewählte Nationalrätin und Noch-Kantonsrätin Franziska Roth (SP, Solothurn) sagte: «Ich fühle mich in die 70er-Jahre versetzt, als man über das Frauenstimmrecht debattierte.»

Gemeinden mit mehr Gestaltungsspielraum

Auftragsverfasser Hufschmid erklärte, er wolle damit auch die Gemeindeautonomie stärken. So könnten die Gemeinden einen Gestaltungsspielraum erhalten. Es sei jungen Menschen möglich, nach der obligatorischen Schulzeit verantwortungsvolle Aufgaben zu übernehmen und Entscheide zu treffen. Damit würde die Attraktivität des politischen Gemeindelebens sicher auch bei ihnen erhöht. In der Schweiz kenne der Kanton Glarus diese Möglichkeit. Der Kanton Solothurn könne hier also eine Vorreiterrolle einnehmen. Die Regierung begrüsste in ihrer Antwort auf den Antrag das Vorhaben, präzisierte aber die Stimmmöglichkeit auf das aktive Stimm- und Wahlrecht. Auch so abgeändert, wollte aber die Justizkommission des Kantonsrates nicht dafür sein.