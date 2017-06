Neben dem praktischen Teil gibt es an diesem Kurstag auch einen Theorieblock. Es geht um Drogen am Steuer und Unfälle. «Leider kommt es immer wieder vor, dass Neulenker unter Drogen Autofahren», sagt der Kursleiter. Deshalb müsse man über diese Themen sprechen – auch wenn die Teilnehmer diese Dinge im obligatorischen Verkehrskundekurs vor der Fahrprüfung schon durchgenommen haben.

Tag 2: Clever fahren

Der zweite Kurstag findet rund eine Woche später statt. Dieses Mal sitzen sechs Teilnehmer im Kursraum in Derendingen. Der Kurs heisst «Ökologisches Fahren». Es gehe aber nicht nur darum, Sprit zu sparen, sagt Kursleiterin Vreni Müller. Mit den Techniken des zweiten WAB-Kurses fahre man viel sicherer und stressfrei. «Dass man dabei Benzin spart, ist eigentlich das Dessert.»

Jeder Kursteilnehmer fährt zweimal eine halbe Stunde. Die Teilnehmer teilen sich in zwei Dreiergruppen auf. Jede Gruppe sitzt mit einem Kursleiter in ein Auto des TCS. Einer fährt, die anderen achten auf seinen Fahrstil. Wie flüssig fährt er? Wie sicher fühlen sich Beifahrer? Hält der Lenker sich an alle Vorschriften? «Hier sieht man schnell, wer viel und wer wenig mit dem Auto unterwegs ist», sagt Kursleiter Senn. Nach der ersten Runde gibt er den Neulenkern Tipps: «Früher weg vom Gas, damit die Bremsung nicht so ruckig ist.» Oder: «Beim Überholen von Velofahrern einen grösseren Bogen machen.»